Ako ušetriť Smeru vo výdavkoch na kampaň

9199 jednotlivcov, rozhodne nie naklonených Ficovládam, svojim rozhodnutím nechtiac ušetrí politickým stranám, teda aj Smeru či SNS, nejaký ten kampaňový groš.

Keďže nápady Andreja Danka sú prostoduché až hlúpe, ťažko ho podozrievať, že toto bol jeho rafinovaný plán ako sa zadarmo dostať k určitým štatistickým údajom. Rovnako ťažké je podozrievať Róberta Fica z toho, že jeho nenávisť je iba hraná. Že Dankovi stratégiu s predĺžením moratória na zverejňovanie prieskumov volebných preferencií ukradol len akože. A že aj za jeho zlepšovákom bol iba vychcaný pokus ušetriť zopár šušňov. Danko je prostoduchý, Fico je nenávistný a to je asi tak všetko podstatné o týchto dvoch.

Hľadať preto racionálny základ v prípade Dankovho zamyslenia sa nad vývojom preferencií je zbytočné. Príznačné pre neho je, že aj keď si uvedomuje, že preferencie mu klesajú a zrejme aj naďalej budú, jeho závity sú príliš plytké na to, aby boli schopné toto zvrátiť a zlepšiť. Danko zo svojej trajektórie vyletel a riadiace stredisko národniarov stráca prehľad o tom, kde sa ich materská loď nachádza a kam smeruje.

Rovnako príznačné pre Danka je aj to, že ak už nedokáže nijako pomôcť sebe vo finiši, dokáže nakombinovať prekážkovú dráhu pre iných hneď od štartu. Ak sú jeho preferencie zúfalé, skomplikuje prístup k preferenciám všetkým. Myšlienka s predĺžením moratória na tridsať dní bola dostatočne hlboká na to, aby sa Ficovi rozžiarili oči a vlastným vylepšovákom posunul svoje dno ešte hlbšie. Nevedomosť a neinformovanosť je jeho pracovná metóda, manipulácia je jeho krédom.

Prichádza však čaro nechceného. To, s čím najskôr vyrukoval kdejaký konšpirátor a pablb, rýchlo si osvojili prostoduchí a nenávistní lídri. Zapochybovali o vierohodnosti volebných prieskumov, označili ich za zavádzajúce a metúce a odporučili všetkým sústrediť sa na volebné programy. Zabudli svojim priaznivcom samozrejme priznať, že prieskum verejnej mienky je pre ich stratégie nevyhnutný a že oni sami mu veria. Ťažko totiž vypracovať, dopĺňať či meniť postupy, otvárať alebo opúšťať témy bez toho, aby sa dala sledovať reakcia tých najdôležitejších- voličov. Či už niektorej cieľovej skupiny, alebo celej populácie.

Crowndfunding, kolektívna podpora či financovanie nového projektu, sa opiera o mieru záujmu jednotlivcov či skupín na projekte sa zúčastniť. Motívy môžu byť filantropické, komerčné aj občianske. Iniciatíva 50 dní https://www.50dni.sk/ vznikla vzápätí po novelizácii volebného zákona, ktorá moratórium predĺžila zo štrnástich na päťdesiat dní. Cieľom bolo, ak by novelizácia vstúpila do platnosti, zabezpečiť záujemcom ktorí prispejú minimálne jedným eurom, prístup k prieskumom vývoja volebných preferencií politických strán niekedy v priebehu dlhého moratória. Každý z prispievateľov dostane výsledky prieskumov do mailu a s informáciou môže, v rámci platnej legislatívy, ľubovoľne narábať.

Ale, ako sa očakávalo, Ústavný súd pozastavil platnosť novelizácie a z päťdesiatich dní je opäť len tých štrnásť. Toto iniciatíva dopredu vedieť nemohla. 1. decembra zverejnila výzvu s cieľom získať desaťtisíc záujemcov, spoluobjednávateľov volebných prieskumov. 16. decembra, keď už nás bolo zaregistrovaných sedemtisíc, bol vytvorený transparentný účet a začali sme sa skladať na prieskumy. 18. decembra Ústavný súd pozastavil platnosť novelizácie, čo posunulo naše možnosti sústrediť sa na prieskumy v najaktuálnejšom období posledných dní či hodín pred voľbami. Pochybujem, že práve po tomto Danko a Fico túžili. Nebyť ich hlúposti, boli by sme zrejme dva týždne bez informácií.

10. januára, kedy by inak začalo platiť päťdesiatdňové moratórium, bola výzva ukončená. Keďže prevody medzi bankami nejaký čas trvajú, príspevky na účet sú pripisované ešte aj dnes, 15. januára. Aktuálne je spoluobjednávateľov cez 9200, vyzbieraná suma dosahuje takmer 150% z plánovaných 31.000.- eur (46.394,96 eur). To bohato stačí na pôvodný zámer a ešte aj trochu naviac.

Prieskumy budú v podstate štyri v dvoch termínoch. Iniciatíva oslovila agentúry FOCUS a AKO. Tie v rovnakom termíne, rovnakou metodikou oslovia rovnaký počet respondentov. Najskôr od 13. do 18. a následne od 20. do 25. februára preveria náladu v spoločnosti a svoje zistenia oznámia zadávateľom prieskumov. A vieme ako to na Slovensku chodí. Čo dnes vie menšie okresné mesto a je to dostatočne zaujímavé, zajtra vie celá krajina. 9200 ľudí má ten dosah. A nijako nepochybujem o tom, že len tak pre istotu, medzi spoluobjednávateľmi sú aj ľudia z politických strán, ktoré za jedno euro prídu k omnoho cennejšej informácii.

9200 ľudí dostane najskôr 20. a potom ešte 26. februára informáciu o volebných náladách Slovenska. Tie najaktuálnejšie informácie bude veľmi zaujímavé sledovať a porovnávať s tými, ktoré ešte budú môcť byť zverejnené. Platí to v rovnakej miere pre voličov aj pre spomenuté agentúry. Presnosť ich odhadu posilní alebo oslabí ich budúce renomé. Tento faktor bude zárukou, že agentúry sa budú usilovať svoju prácu odviesť čo najkvalitnejšie. Pre ľudí, ktorí chápu význam slova odhad, ktorí si uvedomujú riziko štatistickej odchýlky, je prieskum cennou pomôckou. Pre ostatných, ktorým už zrejme pomoci nieto, ostáva úmorné čítanie štvrť stovky volebných programov.

20. a 26. februára už nejako tie informácie postúpim ďalej. Dá sa to.