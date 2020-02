Fico, migranti, vírus a 13. dôchodok

A Džejár, v skutočnosti Jano Richterovie, ktorý stojí vedľa Fica, hlavičkou pritakáva a je dosť možné, že jej obsah je zase niekde inde.

Päťstoosemdesiatjeden miliónov eur, ktoré na trináste dôchodky ročne pôjdu, na to môžete zobrať jed že pôjdu, ak len strana Smer- SD bude aj v budúcej vláde, je suma, ktorá sa podľa Fica dá poľahky zvládnuť. On vie o čom hovorí, pretože, ak o peniazoch rozprávajú opoziční politici, to oni nevedia o čom hovoria. Z toho tá logika, prečo Fico vie o čom hovorí.

Viac presvedčivo pôsobia na mňa ale iné Ficove vedomosti. On totižto s nemalým prekvapením sleduje vyjadrenia tých, ktorí nevedia o čom hovoria, ak hovoria o peniazoch. Hovoria totiž, konkrétne Kiska, Truban a Beblavý, že navozia tisíce migrantov, ktoré už raz Fico úspešne zahnal od hraníc:

„My nedovolíme, nedovolíme, v Smere- Sociálnej demokracii, aby...! migranti okradli našich dôchodcov o trinásty dôchodok. Hovorím to smrteľne vážne. Jednoducho nedovolíme. A tak ako sme už raz zastavili migračnú vlnu, tak ju opäť budeme zastavovať so všetkými silami ako vírus, čo sa dnes snaží vláda Slovenskej republiky, ale odmietame, aby migranti okrádali našich dôchodcov. Toto je naša filozofia a preto naďalej platí a naviac, máme aj iné silné argumenty voči migrácii, že v prípade účasti vo vláde bude Smer- Sociálna demokracia naďalej mimoriadne aktívny v tejto oblasti. Pán minister, poprosím ťa ešte o pár možno údajov. K téme alebo...“

Potom to už prestalo byť zaujímavé. Fico nepodal žiadne údaje, ani len možno, k téme či mimo nej a Ďžejár sa držal presne toho istého. Závažnejšie ale je to, čo Fico povedal naozaj a hádam by to mohol posudzovať aj niekto z trestnoprávneho hľadiska.

Neidentifikovanú skupinu ľudí prirovnáva k smrteľne nebezpečnému vírusu, ktorý má tendenciu nás ohroziť na zdraví aj na živote. Zároveň, tú istú neidentifikovanú skupinu ľudí označuje za zlodejov, ktorí tu majú niečo ukradnúť. Na dôvažok, už presne identifikovanú skupinu ľudí označuje za tých, ktorí majú v úmysle toto pripustiť a takto, na zdraví, životoch a majetku ohroziť obyvateľov Slovenska. V kontexte včerajších správ, že ochranné rúška sa u nás minuli nie len v predajniach zdravotníckych pomôcok a v lekárňach, ale že miznú aj tie priemyselné pre zváračov a podobné profesie, čo potvrdzuje existenciu paniky u určitej skupiny populácie, vyznieva mi Ficove stanovisko ako šírenie poplašnej správy a zneužívanie globálnej situácie, čo sa šírenia smrtiaceho vírusu týka.

Na základe takýchto nepodložených tvrdení, môžu byť v nevýhodnom postavení aj nemigrujúci cudzinci dnes na Slovensku prítomní a rovnako naši spoluobčania, ktorí sa v cudzine momentálne nachádzajú a mieria domov. Najprízemnejšie ale na Ficových rečiach je účel, ktorý nimi sleduje. Nie je to ochrana pred potencionálnymi nakazenými zlodejmi. Nie, je to snaha naplniť zbytok svojich politických a osobných záujmov, ktoré týmto povyšuje nad zdravotné a majetkové záujmy občanov. Pretože nepodložene tvrdí, že jedine jeho ambície občanov od toho všetkého ochránia, akoby iných riešení nebolo. A ono vždy je, pravda? Stačí neveriť hlupákom a klamárom.