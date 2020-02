Kto nafukuje bublinu

Nie som rodený Bratislavčan, ale keďže dcéra sa narodila za Husáka v tej istej pôrodnici na Zochovej, ako otec za Masaryka, tam možno trochu aj áno.

Na strednú školu som chodil do Kremnice. Nevyhnutnosťou školy, ktorá ako jediná na Slovensku vyučovala niektoré výtvarné disciplíny a sídli v malom meste je tá, že sa tam stretnú spolužiaci z celého Slovenska. Z celého, Peter Pellegrini, to si zapamätaj ako prvé. Hrá to v tvojom falošnom a ohlupujúcom nazeraní na Slovensko rolu.

Kto by s láskou, s nostalgiou a radosťou zároveň, nespomínal na obdobie dospievania a prostredie, ktoré sa jemu a jeho súputníkom načas nestalo druhým domovom? Moji spolužiaci boli prevažne Stredoslováci, tvorili určite viac ako polovicu z približne dvoch stovák študentov. Ale vtedy bola Stredným Slovenskom Považská Bystrica rovnako ako Rimavská Sobota. Stredné aj horné Pohronie, rovnako Považie. Gemer, Liptov, Turiec, Horná Nitra aj tá bez prívlastku. Odtiaľ odvšade boli moje spolužiačky, moji spolužiaci. Z Košíc aj z Bratislavy, z juhu Slovenska s nefalšovaným maďarským akcentom, z Trnavy s výslovnosťou tvrdšou ako tie kovy, čo sme v Kremnici skúšali obmäkčiť.

A aj keď sa do Kremnice radi vraciame, aj mimo pravidelných stretávok, nikdy sme sa nestali Kremničanmi. Oni tie väzby na rodisko ostávajú, rozvinú sa nové po presťahovaní sa inam, ale niektoré etapy života ostanú také, aké boli vtedy. Boli sme inernátnici, bývali sme na podnájmoch, dochádzali odtiaľ k rodičom a od nich zase do školy. To stačilo na doteraz dosť pevné väzby a na rešpektovanie sa navzájom vo všetkom, teda aj čo sa rodiska týka. Nebol to problém vtedy a nie je to problém ani teraz, kedy chystáme pomaturitné stretnutie. Maturovali sme pred štyridsiatimi rokmi.

S Bratislavou to nie je inak ako s Kremnicou. To si zapamätaj ako druhé Peter Pellegrini, mysliaci si o sebe, že čosi o Slovákoch vieš. Lenže ty nieže o Slovákoch, o ľuďoch nič nevieš. Chceš ich iba oblafnúť tou istou hrubosťou ako tvoj predseda. Opiť rožkom či sprostým vtipom v kulturáku, oplzlo úbohým videom, ktoré chce zosmiešniť tých na druhom brehu, ale dokáže iba pomenovať strach a bezradnosť vás smerákov uprostred prúdu, o ktorom netušíte, kam to vás aj nás ťahá. Netušíte, hoci ste to boli vy, oplani zo Súmračnej, ktorí ste toľkokrát skúšali preraziť dno, až ste strhli hrádzu. Veď vieš ktorú.

Ale možno nevieš, Peter Pellegrini, kedy ste to spáchali. Nuž, pripomeniem ti to na tvojom rodnom meste, na Banskej Bystrici. Tvoj predseda sa veľmi snažil, ale keďže je to falošný prorok, jeho desatoro o vreci zemiakov nejako nezabralo. Nezabrala pretvárka, že Fico II. je niečo úplne iné ako ten splašok Fico I., čerpajúci percentá a promile z Mečiara či Slotu. Stalo sa čo sa stalo a nezabrala ani výzva vtedajšej demokratickej opozície, voliť to vaše nemehlo, slabšie od vedra švábky. Vyhral Kotleba a čo je horšie, Fico Ležiaca osmička, neobjavil nepriateľa ale inšpiráciu. Keďže je ale Fico od narodenia nemehlo, nedokáže ani poriadne odkopírovať, nieže tvoriť niečo svoje a nové. Tak sa rok na to, ako dostal po chrape v Banskej Bystrici rozhodol, že potrebuje prefackať poriadnejšie. Však ty dobre vieš, odkiaľ sa v ňom berie tá zloba.

Ako predseda vlády, vraj teraz robíš toto, zrejme vieš, ako je tvorený ten ktorý volebný okrsok. Nie inak, tvorený zhruba tisíckou voličov z niektorých ulíc Karlovej Vsi v Bratislave, fungoval okrsok, v ktorom som si prvý krát vyskúšal prácu okrskového komisára. To bolo počas prezidentských volieb v roku 2014. Pamätáš to dusno potom u vás na Súmračnej? Nehovor, že nie.

Ten okrsok bol aj na Bratislavu v istom ohľade výnimočný. Ty a tvoja ministerka máte obavy z voliča v Bratislave. Nielenže ste hrubo urazili svojich spoluobčanov, ktorým máte počas výkonu funkcie slúžiť a v jej závere aj čo to vysvetľovať. Vy prerážate ďalšie dno triedením občanov podľa pôvodu a bydliska, čo je už naozaj veľmi mimo misu. A pritom, počúvaj dobre Peťo, dvadsať percent voličov, ktorých som v prvom aj druhom kole prezidentských volieb 2014 zapisoval do zoznamu voličov, mi okrem občianskeho odovzdalo aj voličský preukaz. Vieš čo majú spoločné dievčatá a chlapci, približne dvadsaťroční, okrem toho, že vlastnia volebný preukaz? Že nie, nevieš? A pritom je to tak jednoduché. Sú to študenti z internátov. Poloha onoho okrsku bola výhodná pre internáty na Mlynoch, Lafranconi či Družba. Tak preto dostal, konkrétne u nás v Bratislave, tak výrazne po papuli tvoj zlostný predseda. Lebo aj študenti z Veľkého Krtíša, z Martina či zo Zvolena prišli a podpísali sa pod to, čo má Fico a Smer- SD na čele. Glajch hanby a poníženia.

Takže takto to je, Peter Pellegrini, osobujúci si právo ponižovať spoluobčanov chodiacich pravidelne ku každým voľbám a zároveň, prosiacich o pomoc a aktivitu tých, ktorých ste naučili len sedieť na riti a čakať na odrobinky z vašej žranice. Ale to pre vás, vagabundov zo Súmračnej asi nie je nič nové, že? Už dávno ste odnož Slováka, študenta, zaradili na zoznam škodnej.

Lenže pripomeniem ti ešte jeden môj postreh z oných volieb. Dalo sa to cítiť z tých mladých ľudí, ktorí ten víkend necestovali za mamou a pri predošlej návšteve, dali si tú námahu a išli si vybaviť voličský preukaz. Niektorí sa o tom rozprávali medzi sebou, niektorí to povedali priamo nám, volebným komisárom. Ten nešťastník Rado Procházka ich k takejto masívnej účasti vyhecoval. Lenže Rado zaklamal, zaváhal v nasledujúcich voľbách a mal to zrátané raz, dva. Tak ako to máte zrátané vy na Súmračnej a nech robíte čo chcete, smerujete kam patríte. Nie do zabudnutia. To by sa vám náramne hodilo. Smerujete k zúčtovaniu, preto máte najväčší sval na ľudskom tele tak stresujúco stiahnutý. Myslím, že niečo o tom vieš.

Ostáva ti Peter Pellegrini, len jediná možnosť, aby ťa už na celoštátnej úrovni neprevalcoval Kotleba. Spoľahnúť sa na voliča v Bratislave, či sa tu narodil alebo tu študuje či pracuje. Spoľahnúť sa na voliča zo zahraničia, či už tam zarába alebo mu pobyt hradí mama. Spoľahnúť sa na všetkých tých Slovákov a Slovenky, ktorí v sebe tú hrádzu držali skôr, ako ste o nej začali blúzniť vy a ktorí si ju bezpečne udržia neporušenú. Pravda za predpokladu, že Kotleba je pre teba nejakou hrozbou. Zatiaľ si sa o tom presvedčivo nevyjadril. Tľachy o tom, že ty si z Banskej Bystrice, že SNP, že niečo nedovolíš, tie si nechaj vo svojej bubline. Lebo príde iná Bublina, hoci aj ten psík z Rýchlych šípov a raz hafne a z vašej namydlenej ochrany ostane len špina, ktorú žiadne mydlo neodstráni.