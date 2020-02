Klamár z Úradu vlády

Tak ako klesajú preferencie Smeru- SD, tak klesá laťka pravdovravnosti, ktorú dokáže Peter Pellegrini podliezť bez začervenania sa. Čo už, nie každý má talent Sergeja Bubku.

Nemusím sa uchyľovať k eufemizmu o zavádzaní, o nepravde, o nešťastne volených slovách, ktoré mal premiér trošku premyslieť a až potom vypustiť z úst. Nemá výhodu Andreja Danka.

Je nemysliteľné, aby predseda vlády, ktorý si predtým vyskúšal vysoké posty na ministerstvách financií, dopravy aj školstva, ktorý bol predsedom parlamentu a členom jeho viacerých výborov, ktorý je v politike naozaj dlho, je nemysliteľné aby nevedel, že klame. Nemysliteľné je dokonca aj to, že nevie, že klame svojich voličov. Svojich vlastných klame, lebo pravdivé im nemá naozaj už čo povedať.

„Nenechajte rozhodnúť vybranú hŕstku ľudí zo zahraničia, z ktorých mnohí sa na Slovensko už nemienia vrátiť. Navštívia ho len, keď si chcú opraviť zuby alebo vykonať zdravotné vyšetrenie.“

Toto doslova povedal Peter Pellegrini ako obhajobu rovnako hlúpej argumentácie ministerky vnútra Denisy Sakovej. Použil však pri obhajobe hlúposti vedomé klamstvo. Podstata klamstva je v tej zvýraznenej časti citácie Petra Pellegriniho.

Nechajme bokom skutočnosť a dôvody tej skutočnosti, prečo toľko našich spoluobčanov cyklicky dochádza za prácou do zahraničia. Cyklicky na dennej báze alebo menej pravidelne, nárazovo, nepravidelne. A napokon aj tí, ktorí pravidelne odpracujú v zahraničí tkz. týždňovku a na približne rovnaký čas sa vrátia domov na Slovensko. Nechajme bokom otázku, prečo, po dvanástich rokoch sociálnej vlády je toľko ľudí zo slabších regiónov a s nižším vzdelaním a kvalifikáciou, nútených hľadať si prácu a obživu v zahraničí. A nemýľme si pojmy, za slabšie platenou prácou do zahraničia dochádzajú aj tisícky Bratislavčanov. Nie iba Slováci s vysokou kvalifikáciou či vzdelaním.

Títo ľudia ale, úplne logicky, lekára navštevujú doma. Podľa rajonizácie či podľa svojho výberu, ale vždy je to doma na Slovensku. K takémuto ušľachtilému rozhodnutiu ich vedie skutočnosť, ktorú by mal bývalý asistent poslanca Národnej rady vedieť. Vedieť by ju mal aj bývalý poslanec, tvorca legislatívy. Vedieť by ju mal aj bývalý štátny tajomník Ministerstva financií, vedomosť o nej musel mať minister školstva a to dokonca aj ten, ktorý z tohto postu prešiel robiť predsedu Národnej rady. Žiadnou novinkou by to nemalo byť pre podpredsedu vlády pre investície a informatiku ani v tak pohnutej chvíli, kedy sa stáva predsedom vlády SR. Skutočnosť o tom, ako je to na Slovensku a v Európskej únii so zdravotným poistením.

Pretože všetci občania Slovenskej republiky trvalo žijúci v zahraničí, nie iba tí, z ktorých mnohí sa na Slovensko už nemienia vrátiť, naozaj všetci si musia na Slovensku zrušiť povinné zdravotné poistenie a uzavrieť ho v krajine, kde sú nahlásení na pobyt. Pri návšteve Slovenska majú potom, čo sa zdravotnej starostlivosti týka, tie isté práva ako ostatní poistenci z cudzieho štátu. Predstava, že akonáhle študenta v Londýne či ajťáka v Berlíne začne pobolievať päťka vľavo hore, zháňa si letenku na Slovensko a zároveň, prehlasuje si zdravotné poistenie a naháňa voľný termín u zubára, môže skrsnúť len v chorej hlave. Inak je to vedomé klamstvo. A ak by to aj pri zubnom ošetrení, z ktorého zdravotné poisťovne uhrádzajú naozaj minimum, malo akú takú logiku- hľadať si zubára bez zmluvy s poisťovňami, neplatí to nijako o druhej časti Pellegriniho klamstva. Neplatí to o vykonaní zdravotného vyšetrenia.

To sa jednoducho nedá bez toho, aby poistenec ukončil stav v zahraničí (zamestnanie, denné štúdium) a vrátil sa na Slovensko. Takto mirnix- dirnix to nejde ani v takom štáte, ktorému desaťročie vládne Smer- SD. Čiže, Pellegrinimu nič na jeho klamstve nesedí. Buď to ani náhodou nie sú ľudia, ktorí sa na Slovensko nemienia vrátiť, lebo sa práve vrátili a upravili si povinné zdravotné poistenie. Alebo sa naozaj nemienia vrátiť, či nikdy alebo v konkrétnom čase, vtedy ale neplánujú ošetrenie na Slovensku, pretože okrem urgentu to ani nie je možné bez toho, aby bol takýto zdravotný zákrok plne hradený pacientom. Teda, ak niekto nechce niekomu nahovoriť, že zárobky aj štipendiá mimo Slovenska sú tak závratné, že na nejakej plnej úhrade operácie či vyšetrenia vybranej hŕstke občanov Slovenska nezáleží.

Na záver ešte jedna otázka na Petra Pellegriniho. Čo za nezmysel to vypustil z úst, keď označuje niekoho ako „vybranú hŕstku ľudí zo zahraničia“? Kým vybraní, kto ich vybral a čo im chce odkázať, kam ich chce odsunúť? Vedia títo ľudia, že niekto, bez ich vedomia, sa nimi ako skupinou či komunitou zaoberá? A s akým úmyslom, prosím pekne, keď sa priam natíska spolupráca s podriadenou osobou, s ministerkou vnútra, ktorej úrad musí mať o žiadateľoch o voľbu zo zahraničia absolútne všetky údaje? Čo si to do pekla klamár Pellegrini dovoľuje?!

Žiadam týmto Petra Pellegriniho, ktorý je predsedom vlády Slovenskej republiky a ktorý je zároveň volebným lídrom politickej strany Smer- SD, aby sa svojim spoluobčanom verejne ospravedlnil. Za to, že časť z nich označuje za vybranú hŕstku, čím ich odlišuje od iných a uistil ich, že z titulu svojej úradnej moci naozaj žiadnym spôsobom neprezentuje, nevníma a necíti rozdiel medzi občanmi Slovenskej republiky na základe ich pôvodu, trvalej adresy či nebodaj povolania alebo študijného oboru. Z titulu svojej straníckej príslušnosti môže klamať aj naďalej. Na to sme si už zvykli.