O päť minút dvanásť a dvaja chorí muži

Sledujem hádam najdôležitejšiu z televíznych debát pred voľbami a márne tam hľadám kohokoľvek z najúspešnejšieho politického projektu v dejinách Slovenska.

Šesť dní pred voľbami, dva dni po smutnom výročí, skolaboval Smer- SD doslovne ako politická strana a prenesene v odkaze, ktorý jeho voliči obdržali od líderskej dvojice Pellegrini- Fico. Dvoch chorých mužov neprišiel nikto zastúpiť do debaty lídrov politických strán, ktoré majú zastúpenie v terajšej Národnej rade a ozrejmiť nám, čo ich to vlastne odrovnalo. Nesiahlo sa po hlásnych trúbach Blaha či Tomáš. Nedostali priestor nemastný aj neslaný Raši alebo Blanár. Neodvážili sa, či nedostali poverenie, Glváč, Vážny, Žiga ani Saková. Grobianske nezmysli posledných horúčkovitých nápadov neprišiel obhájiť minister a kandidát Richter.

Ak je toto debata lídrov, mala tu byť trojka kandidátky Smeru (Saková), ak je jednotka aj dvojka chorá. Jednotka hospitalizovaná v nemocničnej izbe so schodmi a dvojka vyčerpaná doma potom, ako iné interiéry zbavil podlahovín.

Ak už zmúdreli v Smere natoľko, že najefektívnejšie pre nich bude mlčať až do volieb, je pochopiteľné, že dôchodky či prídavky neprišiel obhajovať Richter. Je možné, že ak dospeli k takémuto názoru, nebude na verejnosti bliakať Blaha o tom, ako im zlý zahraničný Google zablokoval ich tupé videá na You tube. Je dokonca zjavné, že nikto zo zvyšných stoštyridsiatich ôsmich kandidátov už nemá čo svojim voličom povedať. A ešte zjavnejšie je to, kam sa tí z voličov Smeru, ktorí váhali doteraz, kam a ku komu sa poberú v deň, ktorý robí tento rok prestupným.

Prázdny program a prázdny pult. Viem uveriť priebehu choroby, ktorá udrie naozaj v najnevhodnejšej chvíli. Nie však tomu, že v Smere nie je nikto z kandidátky, kto by nevedel udržať doterajšiu líniu tvrdení, sľubov a útočenia krížom krážom na všetkých (Dušan Koniar)

Liknaví voliči Smeru s najväčšou pravdepodobnosťou od ľavého pultíku preskočia k tomu pravému. A s najväčšou pravdepodobnosťou marketing Smeru pracuje s takouto alternatívou. Že nebude musieť požiadať ĽSNS o spoluprácu. Že bude stačiť počkať si na to, až ich požiadajú oni. Verme tomu, že takéto uvažovanie bude bezpredmetné tak ako sa stáva bezpredmetným samotný Smer- SD a jeho volebný výsledok.