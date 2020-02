Uzurpátor času

Keď počas inaugurácie hlavy štátu, utáraný Andrej Danko ubral Zuzane Čaputovej niekoľko sekúnd z funkčného obdobia, ešte zrejme netušil, že po dve minúty si vydranká od relevantnejších čakateľov na volebný úspech.

Posledná z televíznych debát pred volebným moratóriom sa nám prihovárala zo štúdia RTVS včera v noci. Napodiv, numerológ štátnej televízie vyčítal z hviezd, že číslo osem je krajne nešťastné a tak do debaty dostal pozvánku deviaty hráč. A áno, Andrej Danko, napriek mizerným preferenciám, dostal od rezníkovcov šancu predniesť ďalšie múdra a strápniť sa definitívne.

Namiesto štandardnej štvrťhodiny, ktorú by každý z ôsmich diskutérov mal ako obyčajne k dispozícii, vďaka prítomnosti Danka, skrátila to réžia na trinásť minút pre prvého až deviateho aktéra, posadených do polkruhu podľa abecedy. S Dankom na čele, čo je však jeho jediné z prvenstiev včerajšej noci.

Televízny čísloznalec zrejme trinástku za zlé číslo nepovažuje, veď napokon, trinásty dôchodok je tiež predsa fajn mať, nie? Takéto rozhodnutie (pripustiť Danka) som zaregistroval už dávnejšie. Bolo to hlúpe a okato zaujaté rozhodnutie. Tak nech sa pánom Rezník a Danko uráči si pripísať ku svojim zásluhám, kde sa SNS aktuálne nachádza. Podľa posledného nezverejňovaného prieskumu, majú národovci menej ako tri a pol percenta a sú na chvoste preferencií. Nie na deviatom mieste. Na trinástom a patrí sa doplniť, že po zásluhe.

Niežeby sme o niečo prišli, ak na rozvíjanie svojej presvedčivosti mali politici o dve minúty menej. Nevytasili sa už s ničím novým. Povedané bolo zrejme všetko podstatné, navyše, opakuje sa to v posledných dňoch v každej debate. Akurát, že mohli sme byť ušetrení toho predĺženého času pre Andreja Danka a jeho rezignovaného odporu proti všetkým. Keby si palcátom zakryl jedno oko, aj by som si spomenul na Aloisa Jiráska.

Ak niečo záver kampane priniesol, sú to len viditeľné plusy demokratickej opozície. Michal Truban sa stáva pre vlastnú dvojkoalíciu už zjavným prínosom. Väčším podľa mňa, ako Miroslav Beblavý a je to viac zásluha zlepšeného vystupovania v debatách u Trubana, akoby Beblavý niečo prešvihol. Aj keď prešvihol. Črtá sa zaujímavý tandem Matovič/Sulík, signály si vysielajú zrozumiteľne pre obidva tábory a súčet týchto dvoch strán, ktoré Danko za strany odmieta považovať, môže atakovať tridsať percent. A to je zároveň aj tá najlepšia správa z kampane, ak teda čítame medzi riadkami a čítame dobre.

KDH a Za ľudí to majú dosť nahnuté, prvé hnutie viac ako to druhé. A obidvaja lídri veľmi nepomohli tomu, aby zarezonoval signál "druhého dychu" a spoliehať sa budú môcť už iba na vernosť doterajších sympatizantov a ich nárast. V stovkách až tisícoch, v závislosti od volebnej účasti.

Pellegrini odhalil skutočnú tvár a nebolo to nič pekné. V jednom momente ho zaberala kamera pri počúvaní niektorého z oponentov. Nevedel o tom a nevenoval pozornosť vizuálnemu dojmu, na čom si často dáva záležať. Akonáhle si záujem kamery uvedomil, zjavil sa náznak úsmevu, ale bolo to tak unavené a hrané, že to pôsobilo ako grimasa. Napokon, návrat k tromfom o úžerníkovi (ožobračení dôchodcovia a ešte im aj dôchodok upiera), o sientológovi a zlodejovi pozemkov jasne prezrádza, s akými kartami ide Smer do volieb. S okukanými.

Danko Dankovi povedal čo potrebovali obaja povedať a počuť a úplne stačí, ak tomu rozumejú iba oni. A bol tam aj Kotleba. To je všetko.