Ráno NAKA zadržala asi 230 učiteľov základných škôl

Neboli predvolaní na výsluch v bežných úradných hodinách. Prišli si pre nich komandá ozbrojených kukláčov za úsvitu. To smrdí veľkou vecou.

Čo iné by vám pri takejto správe napadlo, než že na slovenských základných školách funguje dobre prepracovaná a zorganizovaná zločinecká skupina. Za akým účelom to netušíte. Dúfate, že tam nepatrí telocvikár vášho syna, ani slovenčinárka detí vášho kolegu z druhého konca mesta. Vôbec nikto zo škôl vo vašom okolí. Ale to množstvo je tak ohromujúce, že okamžite stratíte akúkoľvek dôveru v slovenské školstvo. Bolo by sa čomu čudovať, ak by vymyslený nadpis bol pravdivý?

Mimochodom, v súčasnosti na našich základných školách vyučuje približne tridsaťpäť tisíc učiteľov. Dvestotridsať učiteľov síce predstavuje „len“ 0,65 promile z nich. Ale pri priemernom počte žiakov na základných školách okolo tristošestnásť žiakov, títo učitelia môžu vplývať, majú dosah na viac ako sedemdesiattisíc detí. Ročne. Je vám pri takomto čísle mdlo? Ešte šťastie, že učiteľov sa nič také netýka. Len sa musia vyzliecť dohola a predložiť odpis z registra trestov. Lebo prevencia nadovšetko, pracujú s ľuďmi a s ich budúcnosťou predsa.

To vyše pol promile nespomínam len tak. K dnešnému dňu je na Slovensku 1992 sudcov. Aktívnych aj neaktívnych na všetkých súdoch. Tých trinásť zadržaných sudcov zo stredajšieho rána, je práve z tohto počtu oných 0,65 promile. Takže preto to zanedbateľné číslo, ktoré je v skutočnosti veľmi hrozivé. Neviem v ktorom komentári som dnes zachytil, že zďaleka sa nedá z toho vyvodiť, že by šlo o organizovanú zločineckú skupinu. Nuž neviem. Všetkých spája komunikácia s jednou osobou vo väzbe. Niektorí zo zadržaných sú príbuzní, majú medzi sebou priamy kontakt ako nadriadený a podriadený. A ak učitelia musia poslúchnuť a predložiť odpis z registru trestov, sudcovia sa búria voči tomu, aby sa bezpečnostné previerky týkali aj ich ctihodností.

Zo slovenským školstvom to nevyzerá dobre, ale aj tak sa slovenským učiteľom ospravedlňujem, že som ich postavenie a počty použil ako ilustráciu. Povinnosť predkladať odpis z registra trestov je prísne rozhodnutie a vôbec nemusí byť účinné. Ale bezpečnosť detí strážiť musíme. Trinásť zadržaných sudcov, keď minimálne o jenom ďalšom vieme, že spolupracuje s vyšetrovateľom, je strašné číslo. A medzi nimi bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a sudkyňa krajského súdu. So sestrou na tom istom súde. A podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR.

Hmm...a to sa Fico a jeho poskok Pellegrini čertia, ak je Slovensko označované ako mafiánsky štát. Ten Pellegrini, čo so svojou otrasnou ministerkou vnútra tárajú pred zapnutými mikrofónmi a zjavne majú v paži, ako sa s narastajúcou bezpečnostnou krízou vysporiada formujúca sa nová vláda. A akciu NAKA si ešte bude drzo pripisovať ako svoju zásluhu. Pellegrini, Saková či nebodaj aj Fico. Len Kaliňák sa niekde zašíva.