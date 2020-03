Otázky na odbornú verejnosť ohľadne tej pliagy

Nemám informácie, tak sa pýtam. Nerozumiem tomu, tak sa pýtam. Keď nejaké odpovede dostanem, asi sa budem pýtať aj potom.

Otázky sa týkajú tých nosičov vírusu, ktorí údajne medzi nami sú, ale nevykazujú žiadne známe príznaky ochorenia. Nemajú ani len zvýšenú teplotu, nekašlú, nebolí ich hlava, nepociťujú únavu. Takéto symptómy máme teraz mnohí, je nás drvivá väčšina, len nevieme, či sme alebo nie sme nositeľmi vírusu. Takže prvá otázka:

Prenášač vírusu, ktorý to o sebe nemá ako vedieť že ním je, čo sa deje v jeho tele? Vytvorilo si protilátky a vytvorilo si ho v takom množstve, že by ich tie zatracované krvné testy dokázali spoľahlivo identifikovať? Nenúkal by sa potom priestor na ich masové nasadenie?

Ak ale takýto prenášač má v sebe vírus, nepociťuje žiadne príznaky, ale v tele nemá protilátky, sú tu ďalšie dve otázky:

Ako ho identifikujeme a ako ho vírusu zbavíme, ak konkrétna liečba neexistuje? Bude mať dotyčný vírus v sebe stále?

Ak ho identifikujeme (skôr ich a bude ich asi veľa), na akú dlhú dobu ich budeme musieť izolovať? Pre starších pripomeniem český film Pozor, vizita! Z roku 1981, s Rudolfom Hrušínskym v hlavnej úlohe. Jeden jediný bacilonosič, musel byť na neurčitú dobu prísne izolovaný od okolia. Čo hlavná postava, v noblesnom prevedení pána Hrušínskeho, masívne odignorovala.

K tým predošlým otázkam si sám pre seba kladiem ešte jednu.

Ak farmaceuti nenájdu účinný boj s vírusom, vyrieši si to príroda selektívne sama? Kolektívnou imunitou, tak ako ju najprv plánovali vo Veľkej Británii aj s tými prognózovanými stratami? A podotázka. Ako sa vlastne rozplynula, ako zanikla takzvaná španielska chrípka spred sto rokov?

Ostatné otázky sú skôr len také organizačné.

Určite všetci kvitujeme rozhodnutie o zavretých potravinách, drogériách a podobne počas nedelí. Ja všetkými desiatimi.

Ale, blížia sa nám sviatky označené ako štátne. A zatiaľ by malo platiť, že vo Veľkonočný piatok aj vo Veľkonočný pondelok by predajne tohto sortimentu mali byť zatvorené. A za dverami sú aj prvý a ôsmy máj, opäť štátne sviatky, vychádzajú na piatok. Chcelo by to nejaké info a prehodnotenie. Napríklad aj o zrušení štátnych sviatkov počas mimoriadnej situácie či stavu núdze.