Hlavne sa neškrabať ľavou rukou za pravým uchom

Kopec vecí sa dá robiť jednoduchšie a ja viem, len všetci ľudia všetko vedia a aj dobre mienené opatrenia môžu vypáliť zle, ak sú rozhodnutia prijímané pod tlakom.

Dnes o tlaky akosi nie je núdza. Pamätať treba hlavne na to, že ak vypáli niečo zle, ľudia, ktorí tu zlo stelesňovali viac ako dekádu, ho poznajú najdôvernejšie a vytiahnu ho na svetlo bez váhania. Tak najprv pár slov k bande hochštaplerov, ktorí nám tvrdili od rána do večera, že budujú

Sociálny štát

Ak by niekto poctivo a premyslene budoval sociálny štát, po ôsmych rokoch hojnosti, čo sa príjmov štátu z vlastných aj európskych zdrojov týka, mal by sa pred výsledok svojej práce hrdo postaviť. Za ním by mala stáť spoločnosť, ktorá nejaký čas dokáže odolávať výkyvom počasia a iným nástrahám modernej, konzumnej doby. Pred čím ale stoja Fico, Tomáš či Pellegrini? Čím sa kryje Glváč alebo Richter?

Rok za rokom tvrdili že tvoria istoty, rok za rokom mizli stovky miliónov eur v neadresných, rozdrobených a nefunkčných úľavách a dávkach, iné stovky miliónov eur v obstarávaniach, v tom lepšom prípade spackaných. V tom horšom v rozkradnutých. A ajhľa občan, jeden výpadok v pravidelnom príjme odhaľuje, koľko domácnosti u nás funguje tým smutne zmámim spôsobom- z ruky do huby. Svedčí to len o jednom. Všetky úľavy a dávky od hochštaplerov sú nefunkčné, pretože ich hlavnou funkciou bolo konformným ľuďom zapchať hladné huby a venovať sa tým podstatným miliónom vlastnej spotreby. Jednou z mnohých takýchto neadresných úľav boli

Vlaky zadarmo

Kopec vecí sa dá robiť jednoduchšie. Hlavne ak ich praktické fungovanie je odvodené od jednoduchej úpravy, ktorá zo svojej podstaty je modifikovateľná podľa aktuálnej potreby. Napadlo mi to niekedy začiatkom apríla, kedy študentom a žiakom bolo odopreté využívať, až do odvolania, bezplatnú prepravu vlakmi ZSSK na vnútroštátnych linkách. V záujme zabránenia šíreniu vírusu, o manieroch ktorého sme vtedy vedeli podstatne menej ako dnes. Kedy nevieme skoro nič.

S týmto opatrením, s vedomím blížiacich sa Veľkonočných sviatkov, charakteristických presunom značného počtu Slovákov na trase Bratislava Košice a späť, nie je ťažké súhlasiť. Čiastočne aj preto, pretože odopretie výhod najmladšej generácii až tak nebolí. Nie jeden mladým rád zatrhne flákanie sa podaromnici a politicky je to tak vágne, nakoľko všetky školy sú zavreté, že nikomu toto nestálo za zádrapku.

Inak je to ale s bezplatným cestovaním dôchodcov, o obmedzení ktorého sa okrajovo začalo približne v tej dobe uvažovať. Ak by si to situácia vyžiadala. To už je ale pre sociálnych hochštaplerov voda na mlyn aj vietor do plachiet zároveň a dalo sa čakať, že akokoľvek to Matovič uchopí, opozícia začne hrýzť. Avizované zrušenie tejto výhody pre dôchodcov bolo zbytočnou a hrubou chybou. Stačilo si pritom zistiť, ako celý systém funguje.

Zaujímal som sa o túto problematiku zhruba pred poldruha rokom a na otázky som od ZSSK dostal odpovede:

ZSSK v roku 2017 prepravila bezplatne 26,75 milióna cestujúcich, t. j. 37 % zo všetkých cestujúcich. Z toho bolo 10 % žiakov do 15 rokov, 59 % študentov od 16 do 26 rokov, 12 % dôchodcov do 62 rokov a 19 % dôchodcov nad 62 rokov.

Osobné vlaky a regionálne expresy nemajú daný kontingent vyhradený na bezplatnú prepravu. Ten je vytvorený pre regionálne rýchliky, rýchliky, expresy, vlaky Eurocity, Euronight a SuperCity a to pre každý spoj jednotlivo. Tieto kontingenty sú vytvorené podľa silných a slabších dní a dosahujú 40 až 49 % z ponúkanej kapacity vlaku.

Z uvedeného sa núka to najjednoduchšie riešenie, ktoré ani nemuselo byť nikde avizované. ZSSK, podľa určenej metodiky dopytu, určuje kontingent na bezodplatnú prepravu. Akonáhle 69 % oprávnených bolo zo systému dočasne vyňatých, nič nebránilo tomu, upraviť kontingent na zhruba 13- 14 %, čo by zodpovedalo využiteľnosti z roku 2017. Alebo podľa novších čísiel, ak sú k dispozícii, alebo podľa aktuálnych potrieb, ak už treba siahnuť k redukcii.

Uvedené ale nemá žiaden zmysel, pretože nemalo ísť o zákaz voľného pohybu. Voľný pohyb mal byť iba spoplatnený pre dôchodcov nad 62 rokov. Veľká chyba. Uznesenie 530/2014 zo 129. rokovania vlády z 22.10.2014 o Návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej doprave stačilo nahradiť uznesením o znížení kontingentu, dočasne kvôli koronavírusu a bolo by všetko v poriadku. Balíček by sa rovnakou legislatívnou váhou prispôsobil podmienkam doby bez toho, aby to nevyzeralo, že

Pravá ruka nevie čo robí ľavá

Ak by Fico namietal a tvrdil čosi o borení istôt, stačilo by mu pripomenúť uznesenie 532/2014 z toho istého zasadnutia jeho babráckej vlády, na ktorom sa zjavne povadili všetky ruky. Išlo o schválenie obstarania dvoch lietadiel C- 27J Spartan. Pre osvieženie pamäti, krátky prierez sledu udalostí desiatich rokov vlády hochštaplerov, keď sa rozhodnú kúpiť dve lietadlá, ale kradli tak húževnato, že na ne nebolo nikdy dosť peňazí. A nie len na lietadlá.

Po tragickej havárii zastaraného Antonova AN- 24 pri maďarskej obci Hejce v januári 2006, ostala slovenská armáda bez transportných lietadiel. Druhý stroj už myslím po nešťastí nevzlietol.

V roku 2008 prvá Ficova vláda po verejnej súťaži vybrala dodávateľa.

V roku 2014 druhá Ficova vláda schválila nákup dvoch Spartanov vysúťažených pre šiestimi rokmi.

Na jeseň 2017, počas tretej Ficovej vlády, konečne doletel prvý Spartan do Kuchyne, presnejšie do Dopravného krídla generála Milana Rastislava Štefánika. Takto honosne sa vojenské letisko Kuchyňa volá a jeden by čakal, že na prílet nového stroja bude aj náležite pripravené.

To by sme ale museli veriť tomu, že žiaden z ministrov žiadnej z Ficových vlád nikdy nemyslel na nič iné, len ako čo najúčelnejšie a najefektívnejšie narábať s prostriedkami štátneho rozpočtu. Tak, aby v časoch núdze, ako dnes napríklad, minister financií uvoľnil potrebné stovky miliónov eur z rezervy štátu. No, pristaňme radšej rýchlo na zemi ako ten Spartan.

A narazíme hneď na problém, čo potom. Deväť rokov po schválení dodávateľa, tri roky po schválení nákupu, nikto nebol schopný pripraviť pre nové lietadlá primeraný hangár. Celé tie roky akoby nikoho netrápila rozdielna výška chvostovej časti lietadiel Antonov a Spartan a skutočnosť, že v Kuchyni budú musieť stroje ostať na ploche. Zdôvodnenie, že v prípade potrebnej údržby (nutnej pod strechou po 500 odlietaných hodinách), si len tak odletia do Trenčína, je proste také ficovské. Natárať čokoľvek, zdôvodniť akokoľvek, stačí vyhrať voľby a môžeš predsa všetko.

Lenže, nebola by to Ficova vláda, aby sa to skončilo len tak. Napriek tomu, že prílet prvého Spartana sa omeškal takmer o rok a druhý do Kuchyne priletel až na jar 2018, dokumentácia na prestavbu hangáru sa ešte len „súťažila“. Tak, aby súťaž s rozdielom desiatich eur vyhral dodávateľ- Bonul. Čo dodať. Hádam len toľko, že to už vlastne začínala vláda Pellegriniho. Presne tam a tak, ako a kde skončili vlády Ficove. V rozkradnutom, skorumpovanom a prehnitom Slovensku.

Predstavitelia týchto vlád sociálnodemokratických hochštaplerov neboli za desať rokov schopní zabezpečiť armáde Slovenskej republiky dve dopravné lietadlá strednej triedy a búdu pre ne bez toho, aby im to netrvalo tak zúfalo dlho, aby okolo toho neboli také blamáže a aby aj na relatívne malých obstarávaniach neboli zainteresovaní ich ľudia. 99.490.- eur pre Bonul je dôkazom, že sa neštítili ani drobných. Milión eur v hotovosti na stole je dôkazom, že ak je to nutné, vedeli kam sa obrátiť za hotovosťou.

A skutočnosť, že Matovičovi vytýkajú stovky miliónov až miliardy eur, ktoré vraj už mali firmy a živnostníci mať na účtoch ako sľúbenú podporu štátu v tejto kríze, je len náznakom o tom, koľko dokázali ukradnúť a premrhať.

Matovič, nie jeho vláda, ale on, ktorý si privlastnil krízu a všetky opatrenia voči nej, robí jednu chybu za druhou. Rýchlo nakvasené percentá mu pôjdu do hája. Jemu, nie tomu, kto sa na tom všetkom priživuje. Ani tým, ktorí dokážu prísť s vlastnou koncepciou aj s rizikom, že si ju premiér privlastní. To ale neznamená, že kdejaký nímand zo Súmračnej sa má právo ozývať s riešeniami. V jednom má Matovič pravdu. Len nech tíško sedia na zadku a čakajú, až si pre nich prídu.

Zdroje:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/11292/1

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/8061/

https://domov.sme.sk/c/20800451/spartany-sa-nezmestia-do-hangaru-novy-projektuje-bonul.html

https://www.aktuality.sk/clanok/544530/vojakom-dali-nove-lietadlo-hangar-na-neho-nemaju/