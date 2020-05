Rozmýšľanie v kontexte u Matovičova zjavne nefunguje

Ak niekto 28. apríla povie niečo v zmysle, že štrnásť dní už prešlo a tak skúsme ekonomike pomôcť výraznejšie, od dvadsaťosem odrátam štrnásť a viem, o ktorom časovom horizonte dotyčný hovorí.

Tým dotyčným bol Richard Sulík a koncom apríla vyslovil názor, vzhľadom na priaznivú situáciu s dobrými číslami nakazenosti a hrozivými prognózami pre ekonomický vývoj, či by sa štvoretapový model uvoľňovania obmedzení nedal trochu urýchliť. A ako mantru zopakoval všetko to Matovičovmu uchu lahodné o rúškach, dezinfekcii, meraní teploty, zodpovednosti a metroch štvorcových v predajnej jednotke na jedného kupujúceho. Oplatí sa v tejto súvislosti pripomenúť prvé z opatrení novej koalície, ktoré začalo vyčíslovať, ako sa finančne komu pomôže. Že je to len ten prvotný návrh, hrubá črta a detaily sa budú upresňovať a okruhy rozširovať. Podľa nutnosti, podľa okolností, podľa vývoja situácie.

Igor Matovič na návrh Richarda Sulíka reagoval viac ako podráždene tvrdením, že prešlo ešte len šesť dní od spustenia prvej etapy otvárania prevádzok a už má zase od SaS nejaký inštrument zabodnutý v boku. Že dohoda predsa bola na štrnásť dňovom cykle uvoľňovania a to tiež iba v prípade, že denne nepribudne viac ako sto potvrdených ľudí s ochorením COVID- 19. A ak ich bude stopäťdesiat, etapy sa stopnú, prevádzky opätovne zavrú. A že Sulík ako ekonóm by mal vedieť počítať, lebo prešlo iba šesť dní.

Dvadsaťosem bez štrnástich je štrnásť a preložené do kalendára tohtoročného apríla, sme v priebehu Veľkonočných sviatkov a veľkých manévrov na slovenských cestách. Tie Matovič zdôvodnil obavou zo šírenia vírusu a buzerujúci priebeh cestných kontrol zviedol na nechápavých policajtov. Tí ale pochopili správne kto sa vyvlieka zo svojej zodpovednosti, preukázali to viac ako dostatočne a premiér sa už k téme nevrátil. Našiel si lepšiu a venoval sa jej na svojej platforme- na sociálnej sieti.

Faktom ale je, že napriek značnému presunu obyvateľstva počas tých sviatkov, zatiaľ čo počty testovaných sa skokovito, ale predsa len výrazne zvyšujú, počty novo nakazených rovnako skokovito klesajú. To nás môže privádzať k opatrnému optimizmu, pretože ho ako spoločnosť, potrebujeme ako soľ. Optimizmus z nízkych čísiel plynúcich z tých vysokých.

Krátko po polnoci, pozrel som si z archívu televízie Markíza včerajšiu reláciu Na telo, konfrontáciu medzi Richardom Sulíkom a Petrom Pellegrinim. Najprv ma vyrušovali pričasté reklamy, potom som sa už nevedel sústrediť skoro vôbec, lebo Richard Sulík spomenul sobotné číslo, jedného nakazeného z necelej poldruha tisícky testovaných. Keď pred pár dňami zaznamenalo Slovensko pri omnoho väčšom počte testov dvoch nakazených, myslím že pán Krčméry povedal, že tie čísla môžu byť už iba horšie, nemajú kam klesať, lebo dvaja je nepredstaviteľne málo. Ale že je optimista a aj ak to číslo poskočí na tri či desať, je to výborné, lebo v krivke to bude stále klesanie.

No ono to predsa len kleslo a je ešte jedna možnosť poklesu- na nulu, čo sa dúfam onedlho už potvrdí. Richrd Sulík si ale dovolil povedať, zrozumiteľne v kontexte vývoja za uplynulé týždne, od Veľkej noci počnúc, že: „tie opatrenia nemali žiaden zmysel, ukázalo sa medzičasom, za včerajší deň bol jeden nakazený...že jeden.“

To som už ale tušil že bude zle nedobre. Dopozeral som reláciu a presunul sa na stránku hovorcu premiéra- na fecebook Igora Matoviča. Svoj najnovší status nazval HOAX OF THE DAY a bez obalu vytrháva z kontextu, uráža, klame a vymýšľa si. Do siedmich faktov zhrnul svoje múdra, obrňuje sa priazňou svojich lajkov, útočí na pudy nie nepodobné pudom ficovoliča a v druhom z faktov sa prezentuje ako jedna z miliónov obetí nezodpovedných jedincov, ktorý ho oberajú o dve tretiny energie. A priam mesiášsky oznamuje, kde sme už mohli byť, nebyť tých nezodpovedných. To už je ale otvorený pohon na koaličného partnera. Ale po poriadku, aj keď na preskačku, čo zo statusu považujem za najväčšie Matovičove klamstvá vo vzostupnom poradí. Najprv veta pod názvom statusu, len mierne prekrútená, ale s úplne iným významom ako reálne Sulíkove slová.

„Včera bol len1 pozitívne testovaný. Vidíte, opatrenia boli úplne zbytočné.“

Sulík však nehovorí o úplnej zbytočnosti. Hovorí, že nemali žiaden zmysel, ale jedným dychom dopĺňa, že to sa ukázalo medzičasom. Medzičasom znamená, že nejaký čas uplynul od...no od čoho asi? Nie od povinnosti nosiť rúško, prizvukuje nutnosť jeho nosenia. Nie od testovania, je za masívne testovanie. Nie od dezinfekcie, nie od merania teploty, nie od karanténnych opatrení. Nič z toho nespochybňuje. Vyslovene hovorí o tom, že za mesiac náporu na potravinové reťazce nemáme jediného chorého z Billy, nemáme ho z Tesca a ak aj nemenoval Lidl či Kaufland, asi je to každému jasné, že za mesiac testovania neochorel jediný predavač či predavačka. Medzičasom sa ukázalo, že obchody môžeme otvárať smelšie.

FAKT 3 Ľudia z kolégia infektológov, epidemiológov a verejných zdravotníkov nie sú idioti, ale úplná slovenská špička, ktorá nás spolu s inými doviedla do tohto štádia. Nezaslúžia si, aby si o nich obtieral svoju...hocaký idiot. Veľmi dobre vedia čo a kedy si môžeme dovoliť urobiť, aby sme si zbrklým rozhodnutím nepokazili to, čo sme si horko ťažko vybojovali, ako sa to už viacerým krajinám stalo.

Nuž, niežeby som na FAKT 3 nenachádzal slov, ale keď už Matovič potrebuje slovo idiot spomenúť dvakrát, ja sa uskromním s jedným, ale veľkými...IDIOT. Je to však nič oproti predchádzajúcemu blúzneniu.

FAKT 2 Čím viac spochybňovania opatrení, tým viac ľudí ktorí ich nedodržiavajú, tým neskôr sa COVID- 19 zbavíme. Inak- ak by to nerobili, dnes by sme už boli bez rúšok a opatrení.

Tak to už je fakt na pováženie. Podľa ifektológov, epidemiológov, podľa krízového štábu, premiéra a jeho statusov, ak by bol Richard Sulík mesiac ticho, dnes už beháme nahatí a slobodní v akomkoľvek pohybe, makáme ako najatí a to by len Európa a svet čumeli, aká sme mi jednotka. To už je na kazajku, rúško to neurobí.