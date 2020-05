Zákaz potrebuje definíciu nutnosti svojej existencie

Podľa Platóna je definícia jedným zo základov poznania. Aby sme poznali, definíciu musí tvoriť presné vyjadrenie termínov, výrazov a slov, ktorých význam je nepochybný, jednoznačný a dostatočne známy.

Zákaz môže byť absolútny alebo obmedzený

Niečo môžeme mať zakázané naveky všetci a nemáme problém rešpektovať to. Iné zákazy nám skončia dosiahnutím určitého veku a dosiahnutím toho veku, stratí niečo zo svojho čara. Sú také zákazy, napríklad počas hájenia rýb či zveri, ktoré platia iba určité obdobie. Zákazy rešpektujeme alebo aj nie a dostatočne známa skutočnosť, že neznalosť nie je ospravedlnením, nerešpektovaním zákazu sa zväčša vedome vystavujeme riziku postihu. A čo je horšie, môžeme spôsobiť inému či iným škodu rôzneho, niekedy aj fatálneho rozsahu.

Preto, ak je podľa antického filozofa definícia jedným zo základov poznania, zadefinované by mali byť aj príčiny existencie zákazu. Aby sme vedeli prečo jestvuje, aby sme ten zákaz vedeli ako spoločnosť prijať, aby sme si osvojili jeho prínosy pre väčšinu, prevyšujúce pôžitky jedincov. Aby sme zverené osoby vychovávali v súlade s takýmto poznaním.

A ak sa má jednať o zákaz nový, ktorý tu doteraz nebol, rozumnejšie by bolo hľadať najprv spoločenskú objednávku a dohodu a až potom vôbec hovoriť o zákaze. Až keď bude možné ho definovať termínmi, výrazmi a slovami, ktorých význam je nepochybný a dostatočne známy.

Zákaz nejakých úkonov je podmienený skutočnosťou, že za istých okolností sa ľudskou činnosťou bežne vykonávajú. V súlade s etikou, zvyklosťami či právnymi predpismi. Alebo sa dajú vykonávať, nie sú však v súlade s predchádzajúcim. Čo fyzicky nedokážeme nijako, v žiadnom priestore či v čase vykonať, to nie je ani zakázané. Pretože taká činnosť neexistuje. Ak niekedy nadobudneme schopnosť rozmnožovať sa pohľadom, opíjať sa telepaticky, prijímať kyslík z vody, nejaké obmedzenia takýchto činností sa objavia. Zatiaľ to môžeme úplne slobodne vykonávať v ľubovoľnom rozsahu.

Nedeľný maloobchodný predaj

Najhorší z možných spôsobov zavedenia nejakého zákazu je ten, ak sa na jeho presadenie zneužije situácia, ktorá s ním nijako nesúvisí. Lebo sa niekomu javí, že teraz by to šlo. A ešte horšie je to vtedy, ak sa nám ako náhrada za zákaz ponúkne niečo, čo máme v lepšej kvalite vo vlastnej réžii a pod vlastnou kontrolou. Samotná snaha zákaz niečím kompenzovať len prezrádza, že jeho presadzovanie je súčasťou niečích vlhkých snov. Nie však opozičných predkladateľov takýchto návrhov v parlamente. Tí snívajú o inom. Ako a na čom rozbiť koalíciu a vskutku sa im ani neprisnilo, že príležitosť príde tak skoro a bude tak jednoduchá.

Pritom ale, zákaz, či lepšie povedané, obmedzenie maloobchodného predaja v siedmy deň v týždni, je úplne legitímna téma. Na diskusiu, vyhodnotenie a prijatie dohody sformulovanej v predpise. Sám by som sa, po takejto procedúre, priklonil skôr k obmedzeniu s možnosťou voľby. A ako som sa vyjadril zhruba pred dvoma rokmi, v nedeľu a všeobecne počas sviatkov, viac by nám prospeli rozvinutejšie služby s pridanejšou hodnotou, ako je predaj bežného tovaru. Potvrdzuje to nedávna situácia, kedy bol v dôsledku pandemického nedostatku iných aktivít, zobratý útokom nejeden kút Slovenska. Poviete si že nepodstatné, ale zvýšený výskyt požiarov lúk, krovísk a lesov v tom období, ohrozenie hniezdiska Dropa veľkého a lesnej zveri celkovo, prezrádza určitý potenciál vo voľnočasovom priestore podnikateľských aktivít. Ten náhly útok na prírodu mal svoje závažné dôvody plynúce z mimoriadnej situácie. Ale čo iné ako neobvyklé podmienky má odhaliť nový priestor?

Diskusia o plošnom obmedzení či zákaze by sa mala vysporiadať s niekoľkými detailmi a niekoľkými závažnými skutočnosťami. Detaily sa dajú nejako vychytať, na skutočnosti sa treba dôkladne pripraviť.

Skutočnosťou určite bude, že sa plošné okresanie predajnej doby o zhruba štrnásť percent prejaví aj v poklese zamestnanosti. Po dôkladnej príprave nie úmerne ku škrtom v kalendári a nie na dlhú dobu. Po direktívnom rozhodnutí podopretým farizejským argumentovaním benefitmi nudnej nedele, to môže byť náhly a trvalejší pokles zamestnanosti v maloobchodnom predaji. V období, kedy od februára do mája vyskočila nezamestnanosť z piatich na šesť a pol percenta a pravdepodobne sa na tomto čísle nezastaví, zaváňa to priam masochistickým zahrávaním sa so životnosťou vlastného mandátu.

Fico- Podmanický- Mazurek, takýto ideologický a hodnotový prienik je už hotovou vecou. A takáto hotová vec sa zo zdvorilosti ku kríze spôsobenej vyššou mocou nezdrží poznámok k zhoršujúcej sa ekonomike. Nepekných poznámok, to si môžeme byť istí, ale nie všetky budú nepravdivé. Čo vedie časť koalície okolo Matoviča a Kollára k tomu, že sa neboja ničoho je mi záhadou. Ledaže by iný ideologický a hodnotový prienik, Vašečka- Krajniak- Záborská napríklad, bol vecou tiež hotovou a dve hotové veci by nám splynuli do jednej.

Nebyť tejto vážnej a nebezpečnej mrzutosti, o vyššie spomenutých detailoch, ktoré by bolo treba vychytať, by sa dalo písať aj s humorom. Zákaz si dokáže vynútiť výnimku a tu sa ich núti niekoľko. Nie núka ale núti. Čo urobíme s kedysi tak krásnou tradíciou nedieľ pred Vianocami? Starší si na strieborné a zlaté nedele určite spomenú. Nielen kratšia predajná doba vtedy, ale celkový nedostatok tovarov a snaha dopriať ho (zalepiť oči) na vianočných pultoch, preplnila neskutočne slabú obchodnú sieť tej doby. Ale predsa len, strieborná a zlatá nedeľa by hádam mohla ostať, či?

A čo keď nám prvý a ôsmy Máj pripadnú na sobotu či pondelok? Dva dni po sebe zavreté obchody zvládneme ako tak práve počas tých vianočných sviatkov. Vidina výpredajov a prepchaté bruchá to uľahčujú. Inokedy, a dva krát hneď po sebe, to ale bude masaker. Lenže, ak sa dohodneme, že zopár nedieľ do roka by maloobchod predsa len mohol fungovať, vystane základná otázka, prečo len zopár a prečo práve tieto.

Preto som presvedčený, že zákaz nutne potrebuje jasne zadefinovaný dôvod svojej opodstatnenosti. Lebo nedeľa? S tým choďte do hája. Lebo v nedeľu sa smie toto a toto a mala by byť venovaná tomu a tomu? Aj to si zoberte do toho hája. Poviem vám, akú výhodu má pre mňa práca v nedeľu. A nie je to ten príplatok. To je len niečo k dobru. Periodicky odrobím dve soboty a dve nedele do mesiaca v obchode. Viete čo za to mám? Stredu a štvrtok a piatok pred víkendom, pondelok a utorok po víkende voľno.

Že nie som v nedeľu s rodinou? A? Nie som ani v sobotu. Je to moje rozhodnutie a moja voľba a moje plus. Moje obrovské plus. Rodina sa rozrástla o vnuka a vnučku. Päť ostatných dospelých v najbližšej rodine trávi víkendy doma. Ja občas nie. Ja pomáham a trávim vtedy, keď traja z dospelých sú v práci a dve na materskej. Keď treba ísť k lekárovi, keď treba povarovať, keď sa treba pohrať. Viete čo je to mať polovicu pracovného týždňa voľno? Viete čo je to za výhodu nakombinovať si štátny sviatok, dovolenku a náhradné voľno tak, že s dvoma dňami dovolenky máte desať, dvanásť dní voľno? Neviete, tak sa nestarajte do toho čo neviete a robte to čo viete. Ak také niečo existuje.

Keď politik klame je to hádam aj lepšie, ako keď je iba hlúpy

Keby som vedel kto to povedal, nemal by som problém uviesť jeho meno. Ale nie som si istý, lebo tie tváre v rúškach a tá rétorika okolo Matoviča a Kollára je tak rovnako nudná a neúprimná, že splýva do jednej fádnej, nekoncepčnej zlátaniny. To bolo takto.

Keď sa už o tom nedeľnom zákaze začalo polemizovať s argumentáciou, nedeľa rovná sa venovanie sa rodine (a kostolu a futbalu a krčme), nechal sa ktorýsi z hentých počuť, že však ak ide len o ten nedeľný príplatok, o ktorý predavač príde, dá sa predsa presunúť na sobotu. No rozmýšľajme. Klame alebo je hlúpy?

Desaťtisíce predavačov dostane za sobotu nedeľný príplatok. Rovnaký, ako desaťtisíce ľudí v priemysle a v baniach, v nemocniciach, v kultúre, v cestovnom ruchu a gastro službách a všade tam, kde sa v nedeľu bude pracovať. A za odpracovanú sobotu dostane hasič či sestrička o polovicu menší príplatok, ako predavač. Na základe čoho? Že niekto klame a ešte je aj hlúpy? No, aj toto by potrebovalo definíciu