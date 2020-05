Ani nie tak úspešný, ani nie tak projekt

Začalo to niečím, čo údajne vzišlo z jeho hlavy. Niečo stvoril. A teraz po rokoch to zrejme končí a to niečo je označené za vlastné dieťa, ktorého sa nevie vzdať. Kruh sa uzatvára.

Aténa, grécka bohyňa múdrosti, odvahy a inšpirácie, stratégie, spravodlivosti a práva a samých takýchto fajnových vlastností, zrodila sa otcovi priamo z jeho hlavy. Dospelá a v plnej zbroji (bola tiež bohyňou spravodlivej vojny), vyskočila Diovi z hlavy krátko potom, ako sa miloval s jej matkou Metis, bohyňou prefíkanej mysle.

Vzniká vari takto najúspešnejší projekt? S múdrosťou, odvahou a inšpiráciou vo vienku? S darom stratégie, osvojením si práva a spravodlivosti, s patronáciou nad umeniami a remeslom, s istotou, že povediem boj vždy iba spravodlivý? Nie a ešte raz nie, ak za zrodom projektu je prefíkaná myseľ.

Pre odpoveď sa nevyberme do dávnych bájí gréckej mytológie. Postačí nakuknúť do súčasnosti u susedov. Stanislav Bernard, pivovarník od Humpolce, prezradil v staršom rozhovore, čo je za úspešným projektom. Od počiatočnej driny a neistoty v podnikateľskom svete. Od Damoklovho meča visiaceho nad malým pivovarom v podobe desiatok miliónov korún nezískaných z vlastnej hlavy, ale od banky za tvrdých podmienok. Ten príbeh je o ľuďoch, na ktorých sa musel spoľahnúť od začiatku a o tom, že ľudí nestačí len nájsť. Musí im veriť. A uveriť im môže len vtedy, ak oni uveria jemu, že pracovať budú na projekte, ktorý sa bude neustále vyvíjať a prinášať nové výzvy. Pre každého.

Popri stabilizácii pivovaru, potom, ako získal strategického partnera v zahraničí, venoval sa Stanislav Bernard podnikaniu aj v médiách a stál pri založení Nadačného fondu proti korupcii. Pivovar samotný jemu a spoločníkom teraz už vedie mladšia generácia manažérov. V rozhovore padla otázka, či si je generálny riaditeľ (S.B.) istý, že vybrali dobrých ľudí do vedenia. Či je možné porovnať ich nasadenie s tým, ktoré musel v začiatkoch vynaložiť on.

Nehľadal som tak dobrých ako som ja, odpovedal pivovarník, hľadal som ľudí, ktorí sú lepší odo mňa. Bez takéhoto rozmýšľania neudržíte žiadnu firmu nad vodou, neuspejete v konkurencii. Musíte veriť, že sú ľudia lepší od vás a tých musíte pre svoj projekt získať.

Tento rozhovor so Stanislavom Bernardom neviem nijako doložiť, neviem kde som ho čítal a je len voľne interpretovaný. Ale podstata je hádam každému zjavná. Aj bežný, priemerný projekt potrebuje jasnú kontinuitu úspešného pokračovania, budovania zázemia, stratégiu rastu a hľadaniu a vychovávaniu perspektívnych kádrov. Platí to o podnikaní rovnako ako o politike.

Čo z toho je ochotný zobrať Fico na vedomie je ťažko odhadnúť. Najskôr nič. Ak ale stál pri zrode politickej strany Smer- SD, ak ju vníma ako svoje dieťa má iba dve možnosti. Buď svojmu dieťaťu umožní samostatný život, plný nástrah, sklamaní aj prehier, ktoré ho ale môžu doviesť rovnako k úspechom a výhram. Alebo bude naďalej stáť v ceste dospelému nedochôdčaťu. Hovorí sa tomu opičia láska. Potom ale, je stále zodpovedný za celú svoju tlupu. Za jej správanie, za jej činy, za jej názory. Napokon, jemu toto všetko vyskákalo z hlavy, čomu sa čuduje. Našiel rovnakých, ba lepších od seba.