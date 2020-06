Víťaza ani porazeného niet, len akási pachuť konfliktu ostáva

Dúfajme, že ústup od presadzovania zákazu nedeľného predaja nebudú jeho zástancovia vnímať ako porážku. Víťazov v tejto veci niet a porazených nepotrebujeme.

Aj bez syndrómu porazeného, bude mať koalícia v najbližších mesiacoch čo robiť, aby ustála problémy, ktoré karanténne opatrenia priniesli a ešte prinesú. Mohlo to byť inak, mohlo to byť o dva týždne skôr, ale stalo sa takto a teraz, tak to nechajme tak. Stalo sa, uvidíme, ako sa s tým popasujeme. V nedeľu idem po troch mesiacoch do roboty.

Zlé dôvody sú horšie ako žiadne

Je nepopierateľné, že túžba udržať zákaz nedeľného maloobchodného predaja tu bola a stále je. A najvýraznejšie na tej túžbe bolo, že sa skrývala za niečo, čo sa nijako s nedeľou spájať nedalo. Dezinfekcia, hygiena, voľno...to nie sú veličiny vyhradené výlučne na nedeľu. Niekto má predstavu, čomu by nedeľa mala byť venovaná a bez toho, aby túto predstavu sprístupnil každému, kto sa s ňou stotožní, chcel ju nanútiť plošne malej skupine zamestnancov a podnikateľov. Bez akejkoľvek logiky a práve tento spôsob presadzovania zákazu, vyvolal väčší odpor časti verejnosti, ako by bol býval vyvolal, ak by sa k takému modelu pristúpilo po debate a dohode. Potom, ako by sme dokázali tú väčšinu, ktorá má pravidelne víkend voľný, presmerovať do iných aktivít voľného času, ako je nakupovanie.

Lebo v nedeľu a počas iného voľna, hlad a núdza v šatníku je to posledné, čo by nás do obchodov vyháňalo. Disponujeme tak veľkým množstvom voľného času, tak veľkým objemom voľných prostriedkov a sme tak mobilní, že fenomén voľného času, ak doň zahrnieme všetko od cestovnej poistky po magnetku, je vari najväčším biznisom globálne aj lokálne. Hlad a núdzu prežijeme, ak ide o deň bez chleba či trička. Ale o tom predsa nedeľný predaj nie je. Práve že má väčšina populácie voľno, chce a potrebuje mať prístup aj v nedeľu k týmto službám. Doplňujúcim ostatné voľnočasové služby v mestách a na vidieku, v prírode, na turistike, pri kultúre a športe. A rovnako pri výkone práce či služby, pretože do nej značná časť ľudí chodí práve aj v nedeľu. Lebo musí, lebo ich my aj vtedy a práve tam potrebujeme.

Mýtus o zavretých nedeliach v Západnej Európe a v socialistickom Československu

Uvediem iba dva príklady, vzdialené od seba tridsaťšesť rokov v čase a geopoliticky tak, ako si len viete predstaviť súčasné Rakúsko (pred koronakrízou) a slovenský vidiek pol roka po Brežnevovej smrti. Schválne, koľkí majú stále v živej pamäti Salzburg z novembra 2019 a Modru a jej okolie z mája 1983? A verte, že v obidvoch lokalitách v uvedenom čase, zažil som v nedeľu otvorené potraviny a dôvod bol ten istý. Bežné služby prispôsobené cestovnému ruchu.

November 2019

Do Salzburgu sme pricestovali vo štvrtok 31.10.2019 dopoludnia, rýchlikom z Bratislavy. Penzión som našiel kúsok od stanice, zámer to nebol, ale bola tam tá možnosť, že sme nemuseli čakať do druhej na ubytovanie. Mohli sme sa zložiť na izbe hneď, čo bolo veľké plus. Na stanici sme si najprv zakúpili mestské turistické karty, ktoré platia na väčšinu vstupov do múzeí a galérií a na mestskú dopravu. Vtedy som si všimol v priestoroch stanice veľkú predajňu potravín (maloobchodný reťazec pôvodne z Holandska z tridsiatych rokov, na Slovensku nepôsobí), otvorenú denne do 24:00. Aj na druhý deň v piatok, kedy aj v Rakúsku slávia Sviatok všetkých svätých. Salzburg je nádherné mesto plné turistov. A aby tí turisti mali k dispozícii všetko čo by mohli potrebovať, hoci aj v nedeľu či počas cirkevného sviatku, tento obchod, možno jediný v meste, to ale nie je podstatné, bol otvorený. Chodil som tam pravidelne každý večer na nákup toho mála, čo mi chýbalo ku šťastie. Nejaké pivko na izbu, sladkosti či čipsy, Mozartove gule všetkých chutí a rozmerov. Asi osemdesiat percent personálu boli mimoeurópsky cudzinci. Bez toho aby som zisťoval, či sa to niekomu zahovára alebo sa mu to protiví, len to konštatujem. Výpovednú hodnotu to ale má. Zhruba rovnaké percento cudzincov bolo aj medzi zákazníkmi. Z Európy aj odinakade a to tiež hovorí o tom, prečo bol obchod otvorený. Ak by som ten štvordňový pobyt v Salzburgu mal nejako zhrnúť, plné boli múzeá, plné boli kostoly (počas omší aj mimo nich), plné boli obchody a plné boli kaviarne, reštaurácie a puby. Poloprázdne boli akurát spoje mestskej dopravy, čo bolo fakt pohodlné.

Máj 1983

Veľa Bratislavčanov pozná lokalitu Zochovej chaty a jej okolie neďaleko Modry. Síce som tam bol naposledy práve v tom máji 1983, ale v princípe sa nič nezmenilo. Centrálne ubytovacie zariadenie s väčšou kapacitou, nejaké služby a množstvo súkromných chát. Za socíku ešte množstvo chát podnikových. V tej dobe som už bol zamestnaný. Ale keďže zo strednej školy ma vyhodili päť rokov predtým, dorábal som si maturitu popri zamestnaní a akademický týždeň som sa rozhodol stráviť v lone Malých Karpát. So zošitmi a s priateľkou. Od utorka do soboty tuším. Požiadal som o kľúče od chaty, nafasoval dve sady posteľného prádla (také mal vymoženosti socializmus) a vybrali sme sa teda tam. Neviem z akého dôvodu až v utorok, nejaký byť musel.

Predpokladal som ale, že výhoda bude práve v tom, že tam neprídeme v pondelok. V oblasti totiž boli malé potraviny a tak som vedel, že všetko potrebné, na varenie a pitie, nakúpime až tam. Načo to ťahať z Bratislavy či z Modry? S posteľným prádlom. Už vtedy bývali niektoré (aj tieto) potraviny v nedeľu dopoludnia otvorené, tie ale mávali následne v pondelok zavreté. V meste s viacerými obchodmi to malo logiku, toto ale nebolo mesto.

Na naše nemilé prekvapenie, spomenutý obchodík bol zavretý práve v utorok. Dôvod bol rýdzo praktický. Veľa ľudí si víkend predlžovalo do pondelka, tak akurát tento obchodík, sotva dvadsať metrov štvorcových, bol otvorený aj v nedeľu a tiež v pondelok a zavreté mali až v utorok. Kvôli turistom. Hlad a núdza nás zastihli pred zamknutou mrežou a bolo na nás, ako to do stredy prežijeme. Na chate sme po predošlej návšteve našli horčicu a soletky a verte či nie, prežili sme to náramne pekne. Zmaturoval som.

Aby sme si rozumeli, mne je srdečne jedno, či vtedy to bol jediný obchod v Československu otvorený v nedeľu, či Salzburg je jediný prípad toho, že aj inde v Európe sú v nedeľu potraviny otvorené. Viem že to tak nebolo a že to tak nie je. A dôvody boli a sú rovnaké. Sú to služby pre tých, ktorí ich vyhľadávajú a využívajú.