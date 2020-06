Kotleba verí, že číslo môže mať aj význam slova

Priznal to v nedeľu a nechápavým odporúča naštudovať si to. Odvoláva sa na Bibliu a ak tam jeho tvrdenie nenájdete, vy ste ten nechápavý.

666

Dnešné nanočipy, voľne plávajúce v cudzích, slovači neznámych vakcínach, nie sú ničím iným, než znakom (číslom) šelmy zo Zjavenia svätého Jána. Nanočipy sa už teraz nachádzajú v amerických, izraelských a možno aj iných vakcínach a sú pre nás nachystané. Čaká sa vraj len na okamih, kedy sa kolektívne vydesíme z príchodu druhej vlny koronavírusovej pandémie a v tom strachu priam apokalyptickom, po cudzej, neznámej vakcíne siahneme. A toto všetko už pred takmer dvetisíc rokmi vedel Ján, najmladší z apoštolov a opísal to vo svojej prorockej knihe zjavení v Novom zákone. Akurát, že nepísal o čipoch, to dá rozum, čip je schovaný za znakom šelmy. A znak šelmy má aj svoje číselné vyjadrenie a Ján ho uvádza ako ono známe 666.

Bez znaku šelmy, na čele či na pravej ruke prijatom, keď tým znakom je meno šelmy či číslo jej mena, nebude môcť nikto vykonávať bežné činnosti (kupovať a predávať). Bez toho znaku ale bude každý usmrtený, takže v strachu príjmu ho všetci a všetci sa mu budú klamať. A práve o toto CIA a Mosadu ide. Všetkých nás ovládnuť a riadiť pomocou maličkých nanočipov. Konkrétne Marián Kotleba, vo svojom poučnom videu, keď hovoril o tých nanočipoch v našej obehovej sústave, opatrne sa pozrel pod mikrofón na hrudi, či sa mu nejaký nevyplavil s potom z tela von. Aspoň to tak pôsobilo.

V tejto časti relácie televízie Markíza „Na telo“, Kotleba jednoznačne tvrdí a svojmu tvrdeniu verí, že myšlienka či názor, môžu byť vyjadrené aj inak ako priamo (na plnú hubu, na Mazureka), že sa dajú vyjadriť aj inotajom, obrazne či dokonca číslom. Číslo samotné nespomína, to nie. Ale odvoláva sa na konkrétny text konkrétnej knihy. A ten text číslo pripúšťa ako platný ekvivalent slova. Aké prosté! Tri šestky vyjadrujú meno a sú zároveň znakom.

A nie len to. Na podporu svojho varovania pred nebezpečenstvom vakcinácie obyvateľstva, keďže moderátor je ten nechápavý, pripomína mu, že „však všetci kresťania, ktorí vedia o čom to je, vedia o znaku šelmy...“ Inak povedané, nie iba Kotleba vie, že sú spôsoby ako vyjadriť myšlienku inak ako slovom. A ešte inak povedané, sú skupiny ľudí, v ktorej keď jeden povie číslo, druhý pochopí slovo.

1488

Zvláštne ale je, že v predchádzajúcej časti relácie už takúto fantáziu Kotleba spoluobčanom upiera. Číslo je len číslo, číslo môže byť ľubovoľné, má len svoju numerickú hodnotu, nič zaň nie je možné schovať, nič iné nevyjadruje. Je to len výsledok sčítania iných čísel, príspevkov v zbierke pre sociálne odkázané rodiny s postihnutým dieťaťom a ak by sa nechápavý moderátor do zbierky zapojil, konečné číslo by bolo iné.

Nuž neviem. Nad týmito diametrálne odlišnými prístupmi k možnosti vyjadriť sa inak ako na plnú hubu či na Mazureka, mali by zvýšiť pozornosť hneď dve inštitúcie v Pezinku. Jednak Špecializovaný trestný súd, ktorý sa zaoberá kauzou šekov na 1488 eur, ktoré ĽSNS verejne rozdávala a hneď potom u Pinela. Pre nechápavých...to je psychiatria na Cajle.