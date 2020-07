Keď už, využime to do budúcna pre budúcich

S novými technológiami, situáciami či aj chorobami, musí sa spoločnosť vysporiadať aj pomocou nových nástrojov, vyhnúť sa škodlivému, využiť užitočné.

Matovičov impulz, ťažko to nazvať nápadom, lustrovať už hotových magistrov, bakalárov či docentov, je sám o sebe hlúpy a populistický. Hlúpy v tom, ako si píli konár pod sebou, populistický zase v tom, že pílku už dávno vložil do rúk inému. Padajúc zo stromu zakričí na jeho „majiteľov“ a povie im, kto uškodil jemu aj im. Potom dopadne, opráši sa a pôjde inde v novom tričku s novým nápisom.

Súhlasím s názormi kompetentných, že uzákoniť spätné odoberanie akademických titulov je nemožné. Technicky a kapacitne viac ako náročné, zaručene nákladné, s najväčšou pravdepodobnosťou protiústavné. Ale ako zástupná téma, ako náhrada riešenia previnilca riešením potencionálnych vinníkov, to sa musí poniektorým veľmi ľúbiť. Len tak si kopnúť do prázdna s pocitom, že ona už tá bagandža niekoho trafí a možno bude aj sranda.

Lenže, ak už nevieme a nechceme riešiť minulý priestupok jednotlivca súčasným, preonačeným predpisom, vieme vari odstrániť to prostredie, ktoré k tomu porušovaniu aktívne pomáhalo. Možno dokonca až tak, že možnosť obchádzania pravidiel vyšla z iniciatívy prostredia, nie jednotlivca v tom prostredí sa ocitnuvšieho. Tak toto by za zisťovanie naozaj stálo. Nie toho, ktorý taký či hentaký má titul získaný za podozrivých okolností. Ale toho, kde sa také prostredie vyskytuje, kde je či bolo trvalo a opakovane aktívne, kde vieme v nápadne veľkom počte takéto konanie doložiť.

Potom by už fakt nič nemalo brániť tomu, aby sa pristúpilo k odoberaniu akreditácií a rušeniu takýchto inštitúcií. A nebude to jednoduché nie kvôli previnilcom za a pred katedrou. Bude to veľmi komplikované a zdĺhavé kvôli tomu, že bude nutné nekomplikovať život a štúdium tým, ktorí v dobrej viere išli študovať práve na túto školu či fakultu. Lebo civilizovaná spoločnosť nehľadá čo najviac vinníkov. Predpokladá čo najväčší počet poctivých a bezúhonných a tento svoj predpoklad podporuje vytváraním čo najpriaznivejšieho prostredia.