Sancta simplicitas. Ako magister Kollár načisto Majstra Husa upálil

S otiepkou raždia v náručí, došuchce sa starenka ku hranici hriešnika a pod údy v plameňoch, priloží svoj podiel ku spaseniu sveta a svojej duše.

Učinila tak, údajne, pred šesťstopiatimi rokmi v Kostnici a v dobrej viere, podkúrila bývalému rektorovi pražskej univerzity. Ku spaseniu sveta a svojej i jeho hriešnej duše. Vtedy, tiež údajne, zazneli posledné, zhovievavé slová Majstra Jana Husa o svätej prostote, ktoré odpúšťali starenke a celému svetu horlivú účasť na jeho smrti.

K horlivej účasti na ukončení jednej zo zbytočných epizód Borisa Kollára sa nemal dokopy nikto. Možno preto, že tie predchádzajúce vadia tak, že je smiešne sa vôbec zapodievať skratkou pred jeho krstným menom. A tak sám sebe, lebo nikto sa k tomu nemal, stal sa aj „líškou ryšavou“ a vystavil si kráľovský glejt nedotknuteľnosti vyhlásením o odchode z koalície, ak ho odvolajú z postu predsedu parlamentu. A zároveň, premenil sa aj na starenku s raždím, lebo ani takých nebolo, keď na úvod utorkovej schôdze parlamentu zaradil hlasovanie o vlastnej dôveryhodnosti. Ďalšia skratka na ktorú je mentálne uspôsobený a trúfa si na ňu. S glejtom aj s raždím v hrsti.

Údajné Husove slová o svätej prostote, patria do bežného, národnobuditeľského folklóru. Pasujú do všetkého od Špalíčku Mikuláša Aleša po husitskú epopeju Otakara Vávru. Ale na štandardu československých a českých prezidentov, dostali sa iné dve slová spájané s Husom. O nich vieme naisto že ich použil. Okrem iného aj v dopise z kostnického koncilu adresovanom pražskej univerzite. Neboli to jeho vlastné slová. Patrili a patria ale všetkým, ktorí svoje vzdelanie majú o čo oprieť. A aj keď ich pôvod je tak hmlisto dávny, starozákonný, viažuci sa na perzského Dareiosa a nejakú povesť o ňom, nič to nemení sile ich univerza. Naopak.

Napriek tomu, že celé nami poznané dejiny ľudstva popierajú, vo svojej rozkúskovanosti, uveriteľnosť slov „pravda víťazí“, delíme sa na tých, ktorí im veria ako krédu, ako heraldickej devíze, ako nápisu na štandarde za ktorou pôjdu kamkoľvek a na tých, ktorým je úplne jedno čím zahalia svoju hanbu. Aj to až vtedy, keď s údivom zistia, že okolie je akosi v rozpakoch nad ich notorickom odhaľovaním sa.

Napriek tomu, že celé nami poznané dejiny ľudstva opakovane spochybňujú víťaziacu pravdu, pravda je úplne inde ako Boris Kollár a nič na tom nemení fakt, že si to opäť raz nepokazil.