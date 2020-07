Už by sme aj zabudli, že bezradnosť mocných sa kedysi periodicky vracala k mantre výhovorky o LeboRadičovejvláde. Aby sme nevyšli z cviku, objavilo sa nové zaklínadlo: TychcešnávratFica.

Andersenova rozprávka o cisárových nových šatách nemá len záver s mravným poučením o márnivom a hlúpom cisárovi, o jeho rovnako hlúpych ministroch a špalieri pritakávačov na rínku, ktorých holou vetou „Je nahý“ odfajčilo malé dieťa. Rozprávka začína varovaním o tom, ako to môže dopadnúť, ak prednosť pred verejným záujmom dostáva pochabá záľuba držiteľa moci. Pripomeňme si, kto a čím vytvoril živnú pôdu, vhodné prostredie na to, aby do cisárstva napochodovali ako na hotové dvaja podvodníci a otrčili dlaň.

Cisár nie je iba nahý a rozhodne tým nie je zaskočený. Vie to a užíva si to. Exhibicionista so silným sklonom budovať si dopredu svoje martýrstvo, v ktorom sa cíti najlepšie, z ktorého sa mu najľahšie útočí. Zrak má v poriadku a vidí, že nevidí nič pribúdať na tkáčskych stavoch, že člnok kmitá naprázdno a po ničom. Neexistujúca priadza nevytvára na zadnom návoji jeho budúcu pýchu. A predstavte si, jemu sa to páči, toto je presne materiál podľa jeho gusta- neuchopiteľné nič.

Skôr či neskôr niekto jeho nahotu pomenuje, ale cisár vie, že toto mu neublíži. Z rínku ešte neodišla posledná babka demokratka a už je znovu zaplnený mentálne podobnými lenivcami, ktorí keď nevedia ako ďalej, nahradia to vedomosťou o tom, kto za to môže. Lebo Radičovej Vláda a Ty Chceš Nazad Fica sú jednovaječné dvojčatá. A povedzme si rovno, sú to takí istí dvaja podvodníci, ako hociktorí iní, ktorí prídu do mesta na rínok a otrčia dlaň. A sype sa im do nej požehnane.

Cisár preto nie je ani tak hlúpy ako zákerný. Z hanby si vyrobí cnosť, cnosť iného ponúkne na rínku ľudovej tvorivosti. Už nám narozprával aké majetky mu nasľubovali, ale on odolal. Už nás presvedčil, že nosí aj neprehliadnuteľné šaty, ktoré ukryjú mikrofón pred zrakom spojenca pri dôvernom rozhovore. Už nám ozrejmil, kto sa tvári ako lekvár na polici a názorne nám to predviedol tak, že sám na tú policu vyliezol tiež a špajza je už pomaly plná. Je to jeho polica, jeho špajza, jeho rínok. Len hanba za to, že neustále počuť bludy o návrate Fica, tá je niekoho úplne iného. Však ministrov má dosť a konzíliá na ich znemožnenie vytvorí lusknutím prstov.