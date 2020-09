Z hradu Uhrovec do pralesových zvyškov pod Malými Zrubiskami

Ono to vyznieva tak beznádejne a smutno. Pralesové zvyšky. Opak je však pravdou. Niet úchvatnejšieho priestoru ako nedotknutý les. Nedotknutý les obkolesený lesom, v ktorom sa síce aj ťaží, ale nie moc. Na môj veru nie moc.

.

Pralesové zvyšky a zvyšky stredovekého hradu. Svorne zašité mimo hlavných ťahov záujmov ekonomiky, turistiky, dennodenného virvaru nášho bytia. Les zašitý v lese, na svoju ochranu vystrkuje na prvom vhodnom kamennom ostrohu do popredia krásny hrad. Ten drvivú väčšinu turistov uspokojí a po zelenej alebo modrej turistickej značke, vracajú sa dolu, alebo idú ďalej, hore do Nitrických vrchov, podcelku to vrchov Strážovských. Ja som sa tým trasám tentokrát vyhol.

Príbeh by mohol začať aj na tejto lúke z kraja Uhrovského Podhradia. Napravo začína strmý výstup po zelenej k hradu. Za tými nízkymi stromami vľavo je cesta, z ktorej sa dá prejsť do Studničnej dolinky. Všetky cesty vedú všade. (Dušan Koniar)

Väčšinou som mal šťastie na dobré počasie a na letnej búrke tiež nie je nič zlé. (Dušan Koniar)

Po lejaku vyzerajú Malé Zrubiská takto. Dažďový prales. (Dušan Koniar)

Večer pred mojim výletom to vyzeralo takto. (Dušan Koniar)

Pristanú si, že? (Dušan Koniar)

Na stránke http://pralesy.yris.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=290:pralesove-zvysky&Itemid=243 je možné nájsť okolo 160 pralesových zvyškov na Slovensku, rôznej výmery a stupňa ochrany. Zrubiská sú úplne posledné a s uvedenou výmerou cez 37,5 hektára patria k najväčším. Nie ako jeden ohraničený celok. Uvádzajú sa spolu štyri pralesové zvyšky medzi Rokošom a hradom Uhrovec, čo je pomerne veľký kus zeme. Ale ako som spomenul, ťažba je už v okolí hradu nulová a ak sa do toho lesa ponoríte mimo značenej trasy, veľmi rýchlo zabudnete na civilizáciu. Rozdiel medzi tými zvyškami pralesa a ostatným lesom badať len ojedinele.

(Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

Prales a jeho atribút. (Dušan Koniar)

Na hrad Uhrovec chodím už štvrtý rok ako aktívny člen OZ Hrad Uhrovec a bolo iba otázkou času, kedy sa pustím aj do tejto časti lesov. Pred dvoma rokmi som sa na hrad vybral okľukou z Horných Vesteníc cez Surdov a Kňažinové lúky a s lokalitou Rovienky po ľavej ruke, zostupoval som po zelenej ku hradu. Večne som sa musel zastavovať a nakúkať na Malé Zrubiská a zvažovať, kedy sa tam vlastne vyberiem. Vtedy aj teraz boli tie výlety spestrením dlhšieho pobytu na hrade počas Letného dobrovoľníckeho tábora.

Niekde na tom hrebeni je zeleno značený turistický chodník. Odtiaľ som pred dvoma rokmi zvedavo nakúkal do hlbokej doliny pod Malými Zrubiskami. (Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

Svah menhirov, pravouhlého stromu a prísľubu večere

Nápad ísť na Zrubiská bol dobrý, načasovanie však nie. Vo štvrtok som to kamarátom oznámil, že ak sa zobudím dosť skoro, v piatok ráno sa vytratím tak na pol dňa. Lenže, večer sa k ohňu vytiahla aj gitara a spolu s ingredienciami k ohňu a gitare patriacim, ostal som hore skoro do druhej, odchádzal som spať vlastne posledný. Dohliadol som na hasnúci oheň a líhal si s vedomím, že ráno teda do hory asi nepôjdem. Odklad spánku tak trochu súvisel aj s tým, že som sa chcel zbaviť čo najdôslednejšie zvyškov tých ingrediencií k ohňu a gitare patriacich. Akurát, že úplne nasucho som teda do hasnúcej pahreby nehľadel. Bolo mi fajn.

V novembri sme rozoberali lešenie na hospodárskej budove. Osvedčený flek pre oheň, kamarátov, gitaru... (Dušan Koniar)

Keď si myslíš, že hrad už poznáš z každého pohľadu, minútu pred západom slnka sa ti toto zjaví pred očami. Na pár sekúnd. Kým niekde na Morave je slnko ešte na oblohe, u nás si už líha pod most do priekopy. (Dušan Koniar)

A tak, niečo pred šiestou ma to čumenie do ohňa zo spacáku vyhnalo. Keďže zbalený na výlet (veľká fľaša vody, foťák, druhý objektív, čelovka) som už bol, pribral som len kúsok čokolády, chrumky a dve pivká, vybavil si najprv toaletu na našom UhroWC (sprcha už funkčná, sauna hádam budúci rok) a potom sa pustil kolmo dolu svahom do Studničnej dolinky. Kolmo ako kolmo, v podstate sa to nedá a tak som klesal doľava aj doprava, vždy k najbližšiemu stromu o ktorý som sa zachytával. Veľmi rýchlo som si uvedomil, že strom si ale musím najprv obzrieť, než sa oň opriem, aby mi jeho suchý koniec neprevetral hlavu viac ako by mi bolo milé.

V lete 2018 sme začali stavať UhroWC, hygienické zázemie hradu. (Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

Dolu strmým svahom míňam osamotené, malé skaly, ktoré pripomínajú neolitické menhiry. (Dušan Koniar)

Fakt by ma zaujímalo čo donútilo tento strom v minulosti rásť do takých uhlov. (Dušan Koniar)

Tento trs mi prišiel tak svieži a jedlý, že som zauvažoval nad tým, že ho vynesiem hore a bude dáka večera. Je to niečo hlivovité, hore by som to zistil. (Dušan Koniar)

Studničnou dolinkou vedie lesná cesta. Akurát v miestach, kde už bol sklon svahu miernejší a kde som sa k nej prebrodil napadaným lístím, do ktorého sa mi ako do snehu zabárali nohy do pol lýtok, je cesta ešte používaná. Je tam nazhromaždených zopár guľatín, ale vyzerá to, že len z kmeňov, čo popadali v minulosti krížom cez cestu. Po pár metroch stopy po ľudských aktivitách zmizli. Zmizli koľaje po technike, na ceste boli nerušené záveje vlhkého lístia, konáre prerastali nižšie a nižšie do cesty, miestami ju celú preklenuli tak, že som sa musel krčiť. Auto tade nešlo veru dávno. Idúc hore, po ľavej strane je koryto potoka, alebo dlhší, prerušovaný výmoľ, ktorým voda tečie asi len na jar keď sa hore topí sneh. Popadané stromy, balvany veľkosti auta až domu, všetko hrubo obrastené machom, v tom lesnom tichu vytvárali trochu strašidelnú kulisu. Čo všetko sa tu, na samom dne chládku, v takýchto zákutiach môže schovávať pred letným sparnom? Napadlo mi to v okamihu, keď som vyplašil skupinu muflónov, rýchlo miznúcich v strmých skalách za korytom. Na ten deň (21. august) bola predpoveď 32 stupňov v Uhrovskom Podhradí, o pol siedmej ráno mi ale bola v hlbokej doline vyslovene zima.

Medveď? Povedal by som že hej. Niekto našiel jeho kosti a vyložil ich na malý balvan pri ceste v miestach, kade na jar tečie voda. Pekné privítanie. (Dušan Koniar)

Úvahy o hrade a lese

Je to zvláštne, ale v tom divokom lese som si začal uvedomovať, ako sa les a hrad dopĺňajú a ako sa snahy o ich zachovanie diametrálne odlišujú. Ako sa tá istá snaha zachrániť, dá docieliť len opačným smerovaním aktivít človeka. Ťažko povedať ktorá z nich je náročnejšia. Pritom, v prípade lesa, je to v podstate jednoduché. Ako sa uvádza na stránke pralesy.sk, v tejto oblasti existuje síce ťažba dreva, ale tá končí pri prvých skalách v doline. A tie už som mal za sebou. Pomaly stúpajúc tou pohodlnou cestou necestou, míňajúc prevažne buky, vzpriamené aj pokrútené, očami hľadám prvé hrebene či ostrohy skál s reliktnými borovicami, ktoré by mi mali vpravo vystupovať zo svahu v ústrety. Z hradu ich, tie trsy borovíc roztrúsené v bukovom poraste, vidno. Pod tie som sa chcel dostať a na malých trávnatých plochách sa predsa len vystaviť slnku. Taká príležitosť sa naskytla po asi kilometrovom presune dolinou, kedy som napravo zbadal presvitať zelenú plôšku zaliatu ranným slnkom. Než sa cesta stočila tiež doprava, zišiel som z nej, vybehol na prvú z malých lúčok a z výšky asi ôsmich metrov som na cestu opäť hľadel. Zákruta ktorou som neprešiel mizla pod skalnou stenou. Chcel som sa na lúčke zložiť a trochu si odfúknuť, ale vyššie nad ňou bola ďalšia a potom ďalšia a každá vyzerala malebnejšie a nedotknutejšie ako tá na ktorej som stál.

Hrebeň Malých Zrubísk. (Dušan Koniar)

Les je tu zväčša dosť riedky, hustejším mladým bučinám som sa vyhýbal. (Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

Asi na štvrtej z nich som sa konečne zložil, zhodil zo seba väčšinu oblečenia, niečo pofotil a napokon, natiahol sa na slnku. O ceste som už netušil kde sa stratila. Bol som sám a tak to malo ostať po celý čas až do návratu na hrad. Takýmto lenivým, polihujúcim tempom som pokračoval asi dve hodiny. Stratil som pojem o čase. Niekde v hornej polovici doliny sa už zmierujem so skutočnosťou, že v takejto kondícii sa na hrebeň nedostanem. Alebo aj hej, ale cesta po ňom dolu až do Uhrovského Podhradia by ma zrejme odrovnala načisto. A potom hore na hrad, no, bolo by to kruté. Rozhodol som sa, že túlať sa budem len dovtedy, kým sa mi podarí ako tak nafotiť hrad pre mňa z nového pohľadu a poberiem sa nazad.

Niekoľko metrov štvorcových a toľko pohody a pokoja na nich. Opakovať sa to bude veľa krát. (Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

Takže zachovať prales je pomerne jednoduché. Stačí prácechtivé ruky nechať vo vreckách a príroda si poradí sama. Vidím to všade okolo seba. Pri ceste boli dva prístrešky pre lesných robotníkov. Pracujúci človek tu bol zjavne prítomný, ale rovnako zjavne ruky ostávali vo vreckách. S hradom je to ale presne opačne. Práve príroda ho dokáže pomerne rýchlo „rozobrať“ a aby sa tak nestalo, načim priložiť ruku k dielu. Ale s rozmyslom.

Hrad Uhrovec je ruinou a ruinou má aj ostať. Ale tak, aby tu stál ešte dlho, aby z neho už neubúdalo. Petrifikujú a konzervujú sa kamenosochárske prvky z pieskovca. Hlavne tie, ktoré ostali na svojom mieste. Fragmenty šambrán, ríms či schodov vytiahnuté zo sutín sa triedia a identifikujú. Vypĺňajú sa kaverny v murive, stabilizujú sa koruny tých múrov, miestami je to fakt už iba kameň na kameni. Preto sa recykluje pôvodná malta. Prepiera sa a osieva. Hasí sa vápno a malta sa vracia na svoje miesto medzi kamene. Je tam hromada tesárskej práce už vykonanej a ešte veľa jej pribudne. Ale vidieť bude iba zlomok z nej. Na každý meter obnovenej pavlače, krovu, zábradlia či mostu, neviditeľnými ostanú desiatky metrov dočasných výdrev, ramenátov či pomocných debnení. A každý jeden pracovný turnus je minimálne z polovice vyplnený presunom materiálu na iné miesto, lebo kde bol doteraz, treba čosi porobiť. Furt niečo pred samotnou prácou prekladáme. A všetkému predchádza archeologický a historický výskum danej časti hradu. Ono to jednoducho nejaký čas trvá, kým je dielčí výsledok viditeľný.

Interiér hospodárskej budovy keď bol ešte exteriérom v roku 2017. (Dušan Koniar)

"Mokrá diera" je pôvodne hospodársky priestor horného hradu, kde je uložené náradie. Dubový trám konkrétne využitie mať nebude. Ale pôvodne tam bol, tak tam bude aj naďalej. (Dušan Koniar)

Tak dlhý trám by sme tam ani nedostali a ani sme taký nemali. Nadpojenie sa pripravilo na nádvorí a do káps sa osadil po častiach. Hmm, dalo to dosť zabrať. (Dušan Koniar)

Než sme osadili ten dubový trám, cvične sme si preniesli z pivnice nad kaplnku takýchto 15 či 18 borovicových hranolov. Názorný príklad prekladania materiálu. Z hranolov nebude zatiaľ nič konkrétne, len už nemôžu byť tam, kde boli zo 6 rokov. (Dušan Koniar)

Posledné tri roky sa intenzívne pracovalo na obnove hospodárskej budovy na dolnom hrade. S prispením z grantov Ministerstva kultúry a riadnym obstarávaním, sa k obnove pristúpilo aj vďaka šťastnej zhode okolností. Aj po požiari v polovice 19. storočia, zachoval sa tehlový štít budovy, kapsy po trámoch podláh neboli prázdne, ostal otlačok konštrukcie krovu. Zachovali sa všetky vstupné a okenné otvory, teleso komína takmer po atiku a tiež otvor na prikladanie do kachlí na prvom poschodí, po ktorých sa dokonca zachoval obrys v omietke v kúte miestnosti. A tak máme aj nové kachle, pričom motív vzoru na kachliciach vychádza z archeológie hradu.

Rozostavané kachle, november 2019. (Dušan Koniar)

Kachle pred dokončením, 2020. (Dušan Koniar)

Nič sa nemuselo vymýšľať či dedukovať. Sklon a tvar strechy, veľkosť okien, výška budovy, rozmery kachieľ a podobne. Dendrológia zbytkov v kapsách pomenovala použité drevo nosných systémov. Myslím, že hospodárska budova je veľmi verne vrátená do svojej pôvodnej podoby. (S výnimkou vstupov do nadzemných podlaží objektu, lepšie povedané, v prístupoch k nim).

Niečo pre dendrológov. (Dušan Koniar)

Srdečný pozdrav 2019. (Dušan Koniar)

Hospodárska budova v roku 2016, táto búrka bola mega silná. Normálne naháňala strach. (Dušan Koniar)

Jar 2020, zbúrali či rozobrali sme prístrešok pri hospodárskej budove. Takto je fotogenickejšia. (Dušan Koniar)

Dúfam, že sa podarí nanovo postaviť vstupnú vežu, ktorej roh a veľké časti priľahlých fasád sa zrútili na jar v roku 2004. Ale iba do stavu v akom bola predtým, čiže bez strechy. Naopak, o priznanej streche sa uvažuje nad románskou kaplnkou. Tá si to zaslúži. Po celkovej stabilizácii kaplnky a priestorov nad ňou by sa mohli odkryť zvyšky gotických fresiek. Akurát včera či predvčerom som sa dozvedel, že na omietky v kaplnke sa bol pozrieť reštaurátor a ešte tento rok sa na nich začne zrejme pracovať.

Krypta v hradnej kaplnke je sekaná do skaly. Pohľad von je takýto. Omietky už potrebujú odbornú pomoc. (Dušan Koniar)

Hádam už ten múrik v krypte dokončím. (Dušan Koniar)

A možno sa priznanej strechy dočká aj renesančný palác, ale to je už uvažovanie o desaťročiach. Zatiaľ sa nad skrytou strechou paláca, na jeho severnom múre, zachraňuje posledný zo štyroch oblúkov, ktorý si zachoval celý rádius svojho polkruhu. Síce štrbavo, ale zachoval a je veľmi dôležité túto skutočnosť podchytiť. Najprv výdrevou, potom kameňom a maltou. Jednak pre záchranu samotnú a jednak preto, že len potom, ak bude zhoda, je na čom stavať a dá sa pokračovať ďalej. No roboty a roboty na takom hrade.

Práce na korune múru aj múre samotnom prinesú niekedy milé prekvapenia. Toto je konkrétne práca na tej deštruovanej vstupnej veži. Ako stavebný materiál použili čokoľvek... (Dušan Koniar)

...a tak z jednej kaverny vypadla aj táto gotická kropenička na svätenú vodu, hádam z hradnej kaplnky. (Dušan Koniar)

Posledný zachovaný renesančný oblúk na severnom paláci. Stav z roku 2016. (Dušan Koniar)

Takto som sa flákal po lese, rozmýšľal o hrade, až som ho pomedzi stromy zrazu zbadal. Uvedomil som si, že cez zelenú, rozochvenú clonu lístia a ihličia, nebodajú do očí len biele skaly, ale aj múry z tých skál postavené. Na tú diaľku to dokonale splývalo. Bol som od neho asi poldruha kilometra, trochu vyššie ako on, teda niečo cez 600 metrov nad morom. Do najvyššieho bodu Malých Zrubísk to bolo minimálne 200 metrov a tak som začal zostupovať dole. Skôr či neskôr narazím na lesnú cestu a vrátim sa pod hrad do miest, kde som na ňu zliezol. Potom si vyzdvihnem večeru a rozhodnem sa kade hore. Napokon stúpam bez večere tou istou strminou, ako som pred šiestimi hodinami zbehol dole. Úplne vyšťavený a hladný, prichádzam o druhej akurát na obed, ale inak, bolo to zlé načasovanie.

Stále tvrdím, že som bol v lese celý čas sám. Toto sa predsa neráta, aj keď, ten výhľad mu fakt závidím. (Dušan Koniar)

Dokonalosť. (Dušan Koniar)

Slnko je už vysoko a osvetľuje zbytky oblúkov na severnej stene paláca. (Dušan Koniar)

Ja som to tušil, že ma celý čas niečo sleduje. Z mojej chutnej večera ešte kvapkala šťava, ktovie kto si cestou okolo pochutil. (Dušan Koniar)

V sobotu ráno som bol zase prvý hore, ako skoro vždy. Všetci ešte spali. Sedel som s kávou na nádvorí, kŕmil zatúlaného holuba slnečnicovými semienkami, keď na hrad prišli prví turisti. Sympatický pár niečo po tridsiatke, mi v krátkom rozhovore prezradil, aké majú na dnešok plány. Mierili na Rokoš a chceli ísť ponad Malé Zrubiská. Tak som im porozprával o včerajšku a oni sa mi priznali, že ako ja, preferujú takéto, málo prechodené zákutia. Príjemný rozhovor s milými ľuďmi. A neskôr popoludní, keď som čapoval pivo turistom, ktorých už bol plný hrad, jeden starší pán mi povedal, že som rozhodne mal ísť ďalej. Niekde tam, možno len kúsok od miest kam som došiel, je skupina asi 400 ročných tisov a že je teda škoda, že som ich nevidel. Takže tak, hádam to nabudúce načasujem lepšie. Hádam ešte tento rok. Potom porozprávam. Ako som ale vyrozumel z obidvoch rozhovorov, reč bola o trase po značenom aj neznačenom hrebeni. Nie naverímboha, bezcieľne hore mojou dolinou. Hore až do miest, kde sa v predlanskom listí stráca tá cesta, po ktorej je zážitkom chodiť a ešte väčším z nej zísť.

Keď som prišiel na hrad, už tam oddychoval. A pokiaľ viem, minulý víkend bol ešte tam. (Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

Tá cesta proste nemá chybu. (Dušan Koniar)