O borovici ktorá dožila šikmo cez chodník a o dome s výškou, ktorý prijal hrad Uhrovec

"...mlátiti do pařezů je práce bohumilá a jest ji zvláště třeba," vyznáva Jiří Wolker svoje pocity v rozsiahlej básni Svatý kopeček (Host do domu,1921). Na jeden deň sa vrátil do detstva, keď prišiel navštíviť chorú babičku.

Lyrické spomienky na šťastné prázdniny prežité u prarodičov vo Svatom Kopečku, sa spojili s epickým nadaním mladého muža. Básnika a proletára, katolíka a socialistu, ktorý dospieval počas svetovej vojny a bol nadpriemerne vnímavý ku svojmu okoliu. Citovaný verš nijako nesúvisí s dianím na hrade Uhrovec, ako som sa ale k nemu teraz približoval, ako som míňal dávnejšou víchricou vyvrátenú borovicu a následne zbadal jej zbytky opracovávané v hradnej priekope, spomenul som si okamžite na tento Wolkrove verš. V lese sa mi to stáva často.

Skôr ako na hrad prichodiaci návštevník uvidí dno plytkej, umelo vykopanej hradnej priekopy, nemôže si na jej okraji nevšimnúť čosi vyše metra kubického pieskovcových kvádrov naukladaných na sebe. Predtým ako boli niekedy v 19. storočí použité na stavbe domu s výškou v Žitnej- Radiši, vyťažili ich a opracovali v miestnom pieskovcovom lome pod kopcom Stráňa. Z tohto priestoru bol asi vyťažený kameň aj na výrazne bosované nárožia a ostatné architektonické články neskorších prístavieb a prestavieb hradu Uhrovec. Domy s výškou predstavujú veľmi podmanivý typ ľudovej (tiež mestskej) architektúry. Sú to solídne murované domy, charakteristické pre túto oblasť. Materiálom mohla byť aj nepálená tehla, často to však bola kombinácia pálenej tehly a kameňa.

Dom s výškou, Uhrovské Podhradie. Podľa troch samostatných vstupov na výšku, nažívalo tu zrejme viac hospodárov. Za tým belasým krídlom vzadu je štvrtá výška. (Dušan Koniar)

Koľkie ruky a nohy vyleštili tieto sprušle bez pocitu výnimočnosti a ja (a my) len tŕpneme, ako tento dom dopadne (Dušan Koniar)

Milosrdné slniečko robí všetko krajším. Ale aj tomuto domu, prakticky z väčšej časti totálnemu originálu, hrozí zánik (Dušan Koniar)

V oblastiach, kde sa technicky nedala umiestniť obilná jama v zemi, skladovali obilie naši predkovia z tohto regiónu inak- na výške. Obytný priestor na prízemí je prekrytý výrazne predsadenou strechou nad druhým nadzemným podlažím dvorného traktu. Stropné trámy oddeľujúce prízemie od poschodia, nesú malú podestu s vonkajším schodiskom, obe kryté tou strechou. Tade sa vychádzalo na výšku, v podstate do komory či sýpky, so zbožím uskladneným za výrazne menšími okienkami. Nad výškou bola ešte bežná povala, na ktorú sa vychádzalo z podesty vonkajškom po rebríku.

Po hospodárstve už pomaly ani stopy. Uhrovské Podhradie (Dušan Koniar)

Smutný koniec domu s výškou v Uhrovskom Podhradí, ktorý nezačal tak dávno (Dušan Koniar)

Tieto krásne domy už pomaly a nenávratne miznú. Je to obrovská škoda. Jeden taký sa začal niekedy pred dvoma rokmi búrať a nám sa podarilo niekoľko kvádrov z búraniska získať. Použijú sa ako autentický materiál pri obnove hradu. Nie však len ten pieskovec. Z búraniska sme si mohli odviesť aj zhruba dve palety starej pálenej tehly, ktorá už je viac ako rok zamurovaná v opravenej časti hospodárskej budovy. Tak sa časti domu s výškou zo Žitnej- Radiše presunuli o pár sto metrov vyššie na hrad Uhrovec, aby spolu splynuli v novej užitočnosti.

Jakub pri práci (Dušan Koniar)

Večer sme oheň rozkladali z tých borovicových hoblín (?) čo voňali ako liek. S mojou mikinou to bolo potom trochu inak (Dušan Koniar)

Na tri krát sa chalani museli s ňou popasovať, kým ju dostali do priekopy (Dušan Koniar)

Tá víchrica pováľala borovice aj buky, najviac v tomto úseku. Myslím, že to bolo pred dvoma rokmi, keď okolo hradu v stanoch boli účastníci medzinárodného archeologického tábora, asi poldruha desiatky ich bolo, čo si toto zažili. Vtedy som tu nebol (Dušan Koniar)

Rizalit na hornom nádvorí. Vpravo je vstup do pivnice a vľavo vstup do prízemných priestorov, ktorý bude na tri krát lemovať nešťastná borovica (Dušan Koniar)

Vedel som, že v deň môjho príchodu na hrad, prvý z kvádrov už bol prenesený na horné nádvorie k opracovaniu. Preto ma neprekvapil zvuk práce doliehajúci ku mne z dna priekopy, len mi nesedel ako zvuk patriaci ku práci s kameňom. Boli to údery tesárskeho topora do guľatiny borovice, ktorá už mala dve plochy takmer hotové a prvou hranou sa mala čochvíľa meniť na voňavý, nový trám. Maltový otlačok v zaniknutom portály rizalitu dokladá použitie dreva. A práve časť borovice, ktorá neodolala víchrici a držiac sa poslednými koreňmi plytkej prste, šikmo zahatala kamenný chodník k hradu po zelenej, poslúži na obnovu tohto vstupu v prízemí vedľa vstupu do pivnice.

Paľo nestojí pred kamerou prvý krát. Máločo museli natáčať opakovane (Dušan Koniar)

(Dušan Koniar)

Rozhovor a natáčanie ukončili v tejto sieni renesančného paláca (Dušan Koniar)

Než som sa pozdravil s Jakubom kresajúcim trám, dorazil aj dvojčlenný televízny štáb z Markízy, ktorý prišiel natočiť šot do Reflexu s našim kastelánom. Chcel som sa zložiť v hospodárskej budove, kľúče som našiel napokon u partie zo Slovakiana ( www.slovakiana.sk ), ktorá pracuje na digitalizácii hradu. Vcelku bolo na pľaci živo, chvíľu som nevedel kto patrí ku komu. Po zložení vecí som si pribral iba pracovné rukavice (mali sme začať stavať lešenie) a vrátil sa na horné nádvorie. Chalani digitalizovali, štáb si dojednával podrobnosti nakrúcania a v priestore vonkajšej kuchyne na hranoloch ležal už rozpracovaný kus pieskovca. Má vydať na rozmer 83 x 31,5 x 18 centimetrov a z jeho pôvodného objemu, vinklovaním plôch ubudne takmer polovica. Natiahol som si rukavice a začal sekať. Celkom mi vyhovovalo, že Jakub, hlavný iniciátor tejto časti prác, je zamestnaný v priekope. Nesekal som už niekoľko rokov.

Ahojte. Pacujem s kameňom od roku 1978 a prvé roky som si vôbec nemyslel, že pri ňom ostanem tak dlho. So živnosťou som sekol pred šiestimi rokmi. Nemal som už nervy na to. Som spokojný, najvyššia miera slobody je môcť si dovoliť robiť zadarmo (Dušan Koniar)

Furt ma rozčúli, keď mi tento systém otočí obrázok podľa seba. Neviem to otočiť. Nejaká rada? Na fotke je krypta a zbytky lemov z nej, tuším stav z minulého roku (Dušan Koniar)

Z pôvodného lemu krypty v hradnej kaplnke sa zachovalo len päť „polovičiek“. Dve a dve z nich patria k sebe a tvoria ucelenú polovicu lemu. K piatemu dochovanému kusu sa počas víkendu vyrábala chýbajúca časť. Z krycej dosky krypty neostalo nič. Dá sa len presne určiť jej rozmer podľa lemu, vie sa rozmer falcu a hrúbku odhadujem na dvanásť až štrnásť centimetrov, ak bola doska z pieskovca.

Reálny stav lemu krypty zachytený na výkrese (Dušan Koniar)

Ako som spomenul minule, na hrad sme prišli kvôli stavbe lešenia na južnom svahu a malo sa prvý krát zakúriť v nových kachliach v hospodárskej budove. Nebolo z toho takmer nič. Na strmý svah sme postupne a na etapy stihli vyniesť lešenárske trubky a žaby, ostrihať jeden ker divokej ruže (všetko čo tam rastie má ostré drápky), zniesť elektrocentrálu, ktorá tam bola preložená aby nehučala počas Noci hradných zrúcanín. Viac nám upršané počasie nedovolilo. Pri dohovore o priebehu a postupnosti jednotlivých aktivít na hrade došlo k nedorozumeniu a tak pec nemal kto rozkúriť (je to súčasť preberacieho protokolu, nemôže sa toho chytiť kto si zmyslí).

Lešenie nachystané, ale to nestačí (túto várku nachystal niekto pred nami). Proste nevydalo (Dušan Koniar)

Baranovi takéto počasie zjavne nevadí. O stavbe lešenia v tak strmom svahu a za týchto podmienok máme iný názor (Dušan Koniar)

A tak nám ostal len ten kameň. Nám, čo sme prišli vo štvrtok a v piatok už nemohli pre dážď robiť s lešením. Dve študentky z Katedry reštaurovania VŠVU a vedúci Ateliéru sochárskej prípravy pre reštaurovanie (Jakub) tu boli tuším od stredy a venovali sa petrifikácii pieskovcových prvkov v dostupných aj nedostupenejších partiách hradu.

Toto okno má už svoje najlepšie roky za sebou, ale stále je ešte celé na svojom mieste. Bolo zakryté, vidím ho vlastne prvý krát (Dušan Koniar)

Bosované nárožie jedného z mohutných pilierov renesančného paláca kameňom zo Žitnej- Radiše. Na úzku lávku dole sa v úväze spustil Jakub a z nej petrifikoval okno do expozície na prízemí (Dušan Koniar)

Sekundárne, barokové okno vysekané s výhľadom na Malé Zrubiská. Účel to určite nebol, ale aspoň je za oknom pekne. Práve ho dievčatá petrifikujú (Dušan Koniar)

Jakub a Vlado (s pomocou zamestnancov z toho projektu zapájajúcich nezamestnaných) dovliekli pod hrad tri kusy borovice a hore na hrad blok pieskovca. Jakub začal pracovať striedavo na obidvoch frontoch, kým ho pri dreve vystriedal dovtedy inde (všade) vyťažený Vlado (tesár). Potom sa Jakub venoval práci študentiek a odbiehal občas k pieskovcu.

Pred atakom v hradnej priekope (Dušan Koniar)

Ďalší pán na holenie (Dušan Koniar)

Pri tom kameni sme sa, pri ubúdajúcom dennom svetle štvrtka, hrali s Jakubom a kamenárčinu si vyskúšali aj Miro (metodik a len tak mimochodom, par exellence murár na hrade) a Jano, ktorý je stolár. Ľudia dobre sa orientujúci vo svojom remesle, nemajú ako pokaziť niečo na základnom opracovaní kameňa.

Jano nabrusuje Jakubovi dláta na ručnej brúske a Miro mu točí kľukou a ani si nevšimol, že mu popred nos preleteli dva úlomky (Dušan Koniar)

Opracovanie háklivého okraja. Dvoma miestami kameňom prechádzala výrazne tvrdšia žila. Ako to už býva, pri nej je často kameň najkrehkejší a keď vám takto vyjde práve roh... (Dušan Koniar)

A keď už tma znemožnila akúkoľvek inú prácu na hrade, urobili sme si všetci kamenársky workshop pod žiarovkou z vtedy ešte vzdialenej a preto tichej elektrocentrály. Bolo jednoducho fajn na hrade Uhrovec vo štvrtok večer.

Jakub vľavo a Jano napravo. Alebo aj nie. Boli to tanečky okolo šutra (Dušan Koniar)

Sa to možno nezdá, ale dá sa sekať aj oproti sebe bez toho, aby si dvaja výrazne prášili do očí (Dušan Koniar)

Nočný kamenosochársky workshop bol závidenia hodný (Dušan Koniar)

Asi štvrtina môjho kamenárskeho náradia (19 kíl, čo nie je nijako veľa) skončí po prekutí väčšiny z kusov v hradnej dielni. roboty až až... (Dušan Koniar)

Už teraz je to dlhé, ale nemôžem opomenúť, že súčasne s týmto dianím, v hradnej kaplnke sa pripravuje stabilizácia omietok a pri tej príležitosti, odkrytá bola časť torzálne zachovaných gotických fresiek.

Pod klenbou apsidy (Dušan Koniar)

Toto všetko zvlnené treba zastabilizovať (Dušan Koniar)

Pohľad z empory do lode (Dušan Koniar)

Z gotických fresiek sa toho bohužiaľ veľa neuchovalo, ale verím, že kaplnka napokon ožije a bude krásnym detailom hradu Uhrovec (Dušan Koniar)

p.s.

tesne pred „uzávierkou“ prišiel mail od Jakuba s fotkami a povzbudzujúcou správou. Odhad ho nesklamal. Pracoval aj na pasportizácii kamenných článkov nájdených na hrade a v jeho okolí a pripúšťal aspoň teoreticky, že medzi fragmentami nájdenými v okolí kaplnky, ten malý rohový kus dosky s nápisom, by mohol byť zbytkom krycej dosky z krypty. Do falcu sadol podozrivo presne a aj keď hrúbkou len 7,5 centimetra mi príde útly, nie je to nemožné. Po požiadaní, či môžem jeho fotografie použiť súhlasil a poslal mi ešte tri, na ktorých sme spolu pri práci. Tak sa s vami lúčim z kúdolov prachu.

Jeden z dvoch úlomkov, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou zbytkom z krycej dosky krypty Zayovcov na hrade Uhrovec (Jakub Huba)

Vľavo originál, vpravo doplnok k nemu zo soboty. Začal to a dokončil Jakub (Jakub Huba)

(Jakub Huba)

(Jakub Huba)

Takto sme svorne (všetci ôsmi) rachotili dlho do noci, Neponáhľali sme sa,,, (Jakub Huba)