Keď poslanec Blaha pokušeniu neodolá

Môžeme sa celý rok riadiť slnečnými hodinami, aj tak bude platiť, že momentálne je 23 hodín a 28 minút zimného času, ale pred dvadsiatimi štyrmi hodinami to nebolo tak isto. Bolo o hodinu menej letného času, zaviedli sme pravidlo.

To pravidlo sa mnohým zdá zastarané, zbytočné a nepraktické. Mnohých obťažuje, senzitívnejší ľudia možno fakt vnímajú striedanie letného a zimného času ako záťaž. Ale odhliadnuc od toho, že takmer všetky naše časomerné pomôcky si zmenu času ustrážia samé a my už pretáčame len mechanické hodiny a hodinky, ani ten najzarytejší odporca striedania času nežije pol roka hodinu pozadu a potom zase popredu. Nie som tak senzitívny, aby som takúto zmenu vnímal, popravde, som rád, že mobil, počítač, práčka či sporák si to zregulujú, lebo inak, možno by som si to ani nevšimol. Ale uznávam, niekto s tým môže mať dočasný problém. A nie, nie sme zmechanizované obete pretechnizovanej doby. S úľavou už roky sledujem akí sme nedokonalí, ako už roky, obidvoje v gescii magistrátu mesta Bratislava, s dvoj, trojminútovým rozdielom plynie čas na mestských hodinách a vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy. Ako u blbých, ale páči sa mi to, je to také človečie.

Môžeme bytostne odmietať striedanie času, ale z pudu praktickej sebazáchovy, podriaďujeme sa tomu pravidlu. S ohľadom na všetko to, čo nám tá ktorá hodina dňa prikazuje či dovoľuje. Začiatok a koniec, príchod a odchod. Vyučovanie a pracovná doba, úradné hodiny a otvorenie obchodu. Grafikony cestovných poriadkov, začiatky predstavení, záverečná v krčme. Žijeme a nestíhame žiť v reálnom čase konkrétneho dňa a nepočul som o nikom v okolí, kto by mal nastavené hodinky ako v roku 1979 a takto si (a hlavne celému svojmu okoliu) komplikoval život. Nehovoriac o tom, že možno polovica populácie si reálne nemôže pamätať zavedenie tohto pravidla.

Mimochodom, populácia. Netreba byť fajnšmeker do demografie, aby človek z občasných správ o počte maturantov či prváčikov nevedel odhadnúť, koľko detí sa priemerne denne na Slovensku narodí. Bude to okolo stopäťdesiat pôrodov denne. Aby sme už prešli k veci, za dva dni platnosti najnovších opatrení, zákazu vychádzania a podobne, pribudlo nám asi tristo novorodencov. A jedno z tých detí, užíva si (nevedomky) nechcenú pozornosť. Rozpačitú až znechutenú zo strany tých, ktorí na striedaní času a nosení rúška nevidia najväčší problém ľudstva a jednoduchou premisou dospejú k rozhodnutiu, že takto je to pre nich schodnejšie na ceste k podstatnejším veciam.

Prevaha reakcií je však hysterických a vulgárnych a v takomto móde sú vysielané košickej nemocnici, súčasnej koalícii, všetkým stavovcom, ktorých čeľaď, rod alebo aspoň druh evokujú urážku, jastrabom z Pentagonu, židojašterom a v neposlednom rade miliardárovi maďarského pôvodu, ktorý financuje všetko zlo sveta a nezabúda ani na slovenské okresy. Na tie zamorenejšie obzvlášť. Tak živnú pôdu si nemohol nevšimnúť poslanec Blaha a pridal sa do tejto štvanice.

Neprekvapuje to, ale predsa len...pár dní dozadu v televíznej debate poslanec Blaha uznal nebezpečenstvo pandémie, vyznal sa k rešpektovaniu nosenia rúška všade tam, kde to nariadenie, zdravý rozum alebo aspoň ostražitosť vyžadujú či predpokladajú. Vie sa stotožniť aj s obmedzeniami, masívnejším testovaním, hľadaním riešení kam a ako z konopí. Akurát, vo veľkej miere oprávnene, ostro vystúpil voči spôsobu komunikácie premiéra Matoviča a následne zmätočne prijímanými a menenými opatreniami vlády, či koho vlastne, lebo ani to nie je jasné. Napriek tomu, podobne ako Matovič, neodolal pokušeniu pracovať s nízkymi pudmi na facebooku, podsúvať, kombinovať, hnojiť a brojiť.

Nedalo to ani mne a zapojil som sa do diskusie pod statusom MZ SR:

„Zamyslel sa niekto zo zástancov rodičky a jej právničky, koľko je pôrodov denne a okolo koľkých je takýto cirkus?

Neviem kto z vás niekedy bol v noci na pohotovosti a zažil situáciu, kedy hliadka privedie poraneného ožrana, sfetovanú socku či zhuleného kreténa.

Takýto pacient má prednosť, pouráža personál, nabrízga všetkým v čakárni a je sám so sebou nesmierne spokojný a zároveň, neskutočne citlivý na svoje práva. Lebo žiadne iné neuznáva.

Nuž, presne túto skupinu ľudí mi pripomínajú tí, čo sa tu zavzdušňujú pre jednu egoistickú rodičku, ktorá si okrem hajzláku a županu k pôrodu pribalila aj právničku.

Buď sú tie dve ženy vizionárky a svätice a všetky rodičky rodiace v dnešných podmienkach sú nesvojprávne husičky, alebo to bude naopak.“

Poslanec Blaha chronicky obdivuje a obhajuje typ štátneho zriadenia, ktorých fungovanie bolo a je na hrane s dodržiavaním ľudských práv. A medzi sebou sa líšili len tým, ako k nim boli ľahostajné a ako brutálne a fatálne ich opakovane porušovali. Poslanec Blaha ospevuje socialistické zriadenie, do ktorého sa začiatkom decembra 1979 narodil.

Tá spoločnosť bola vtedy na tak úžasnej úrovni, že nadpriemerné januárové mrazy spôsobili trojtýždňový kolaps v ťažbe a distribúcii uhlia, čoho dôsledkom bola výrazná energetická kríza. Okrem uhoľných prázdnin, odstavená bola nepodstatná výroba a doprava a (nielen) táto situácia prispela k tomu, že v tom roku, s víziou energetických úspor, prešla ČSSR na letný a zimný čas.

Poslanec Blaha by nás určite uistil, že počas toho socialistického a len čiastočného lockdownu, socialistická spoločnosť neutrpel žiadnu ekonomickú ujmu a obmedzenia ani nepostrehla. Veď to, že sme nepostrehli kam sa rútime a aké dedičstvo si z tej blaženej minulosti doteraz nesieme. A spolu s ním aj jedno utárané, rozmaznané decko.