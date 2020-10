Tie velebené predavačky z prvej línie posiela Ústredný krízový štáb rovno do karantény

Približne štyristotisíc Slovákov pracuje v sobotu, zhruba tristotridsťtisíc z nich aj v nedeľu. Veľká časť z nich bude mať skomplikovanú účasť na jednom z kôl testovania.

Zhruba takéto čísla vychádzajú z analýzy Slovenského farmárskeho družstva na základe údajov Eurostatu z roku 2018 (Trend, 30.4.2019). Údaje sú staršie, ale ilustračne môžu poslúžiť aj dnes dostačujúco. Z podstaty svojho poslania, zdravotníctvo samotné patrí do profesií s nonstop prevádzkou. Logistika vylúčenia piatku z testovacích dní sa dovoláva práve komplikácií zostavovania víkendových služieb zdravotníkov, očakával by som však, že tá logistika bude brať zreteľ aj na pracovné zaradenie státisícov iných zamestnancov.

Samozrejme, že aj toto sa dá riešiť, je na to však veľmi málo času. Jedinou výhodou nadchádzajúceho víkendu je nedeľný štátny sviatok. Ten však vyrieši práve len tú nedeľu. Naopak, skomplikuje to plynulosť odberov. Ak bude mať niekto pracovný víkend 31. októbra a 1. novembra, sobotu strávi v práci na dvanásťhodinovej smene (predavač) a testovať sa bude môcť iba v nedeľu. Mimo akéhokoľvek predpokladaného harmonogramu, bude môcť prísť jedine v nedeľu, aspoň väčšina z nich. Ich kolegovia z druhej smeny na to budú mať obidva dni.

O týždeň si to ale vymenia. Jediná možnosť ako zabezpečiť účasť obidvoch pracovných smien na obidvoch testoch je delenie smeny tak, že jedna druhej odpracuje jeden z tých dní, aby sa v sobotu jedna a v nedeľu druhá mohli otestovať. Čiže, o týždeň neskôr, raz toľko ľudí príde k testom nie vtedy, kedy si to generalita nalinkuje ale len vtedy, kedy budú môcť. A toto sa netýka výlučne predavačov. Identické to bude vo výrobe, v doprave, v živočíšnej výrobe a v službách k nim viazaným (SBS napríklad).

Ten piatok bude výrazne chýbať, ešte lepší by bol pondelok. Niekde je pracovný víkend len sobota a nedeľa, niekde tam patrí aj piatok. Ak sa niekomu zdá, že toto je v porovnaní s pandemickou situáciou triviálnou záležitosťou, stačí nechať ubehnúť týždeň a budeme vidieť čo to spôsobí.

Po prvom týždni, ak sa podarí otestovať obidve smeny prevádzky, logicky nejaké percento z nich, pre označenie za pozitívneho na desať dní vypadne z hry. Ak sa to nepodarí, vypadne ich viac ako polovica a pohroma začne už v pondelok 2. novembra. Dajme ale tomu, že sa otestujú všetci (ktorí chcú). Ak sa nepodarí v druhom kole otestovať jednu zo smien, automaticky vypadne na ďalších desať dní celá. Alebo čo z nej ostalo. Opäť vypadne aj niekto z druhotne testovaných a od pondelka 9. novembra nastane kritický týždeň, kedy chod prevádzok bude zabezpečovať možno len dvadsať percent zamestnancov. V module, kedy zamestnávateľom nikto neprikazuje zavrieť prevádzku a môžu slobodne realizovať svoj biznis. Akurát, že budú mať zdecimovaných zamestnancov a výsledkom bude iba to, že absolútne nikto nebude spoľahlivo vedieť kto je na tom ako a či to malo celé zmysel (zámer je čitateľný, cesta k nemu pochybná).

A ešte niečo. Označenie za pozitívneho po takýchto testoch považujem skôr za administratívne rozhodnutie štátnej moci, ako za stanovenie presnej diagnózy lekárom. Z toho dôvodu, očakával by som pre týchto ľudí od Sociálnej poisťovne doplatenie nemocenskej dávky do výšky čistého platu, ako je to pri pracovnom úraze. Už len ako odmenu za tú dobrovoľnosť.