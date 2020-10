Veľký skok vpred mal ohúriť svet. Potvrdil len nekompetentnosť Mao Ce- tunga

Zaostalá Čína s prehnanou ambíciou, chcela na čele s vodcom Mao Ce- tungom predbehnúť čas a prirodzený vývoj a dokázať, že je prvá medzi prvými. Stalo to milióny životov, nie iba ľudských.

Predbiehať sa nepatrí a ak je niekto netrpezlivý, ak má pocit ohrdnutia z dôvodu nedostatku veľkých činov ním vykonaných, má dosiahnuť dno Mariánskej priekopy, má na Mount Evereste zdvihnúť do objektívu ukazovák a prostredník. Alebo aspoň preplávať kanál La Manche psíčkom. Aj keď asi v žiadnom pokuse nebude prvým, dokáže sebe a iným, že na niečo predsa len má.

Keď som mal asi osem rokov, mali sme mačiatko. Kocúrik dostal meno Mao a za niečo vyše roka, užili sme si s ním hrozne veľa milých chvíľ a kopec srandy. Keď dospel, v jednej dedine nám jednoducho ušiel a viac sme ho nevideli. Čínska ľudová republika so svojim Maom toľko šťastia nemala a po dlhých desaťročiach jeho bašovania, užila si ázijská krajina krušné chvíle.

Kampaň v ekonomickej a sociálnej oblasti, ktorá mala Čínu zaradiť medzi svetové veľmoci s nezávislou ekonomikou a progresívnym vývojom, jej autor, predseda Komunistickej strany Mao Ce- tung nazval Veľkým skokom vpred. Triezve odhady potreby pätnástich rokov postupných reforiem zamietol a v rokoch 1957- 58 vypracoval hlavné body skokovitej kapane. S výnimkou reformy jazyka, ktorá zjednodušila znaky a prijala štandardný dialekt a umožnila tak prístup ku vzdelaniu širším masám, dopadlo to fiaskom s tragickými číslami.

Kampaň proti štyrom metlám 除四害运动

Aj keď to vyznieva ako humorná kapitola z Harryho Pottera, išlo o mimoriadne škodlivú časť sna psychopata s mocou v rukách. Cieľom kampane bolo vytvoriť z ľudovej Číny prvú krajinu bez epidémií. V kontexte dnešných udalostí je to viac ako tragické a hádam by to stálo za pripomenutie a varovanie o tom, čo prehnané ambície jednotlivcov dokážu spôsobiť.

Komáre, muchy a potkany boli označené ako šíritelia nákazlivých chorôb (malária, týfus a mor) a do ich likvidácie sa mal zapojiť každý občan starší ako päť rokov! Aj keď to o tých šíriteľoch platilo, spôsob boja proti chorobám bol primitívnejší ako šamanské zaklínadla. A ku komárom, muchám a potkanom bol priradený aj nešťastný vrabec poľný (passer montanus), ktorý si to nijako nezaslúžil. Jediným dôvodom jeho neľudskej likvidácie bol predpoklad, že ročne zožerie 4 a pol kila obilných zŕn a spôsobuje hladomory v Číne. Chorá myšlienka Mao Ce- tunga ozajstný hladomor s miliónovými obeťami zrealizovala v priebehu roka.

Krajina sa pustila horúčkovito do výroby placačiek na muchy (naozaj) a s inými primitívnymi pomôckami, pustil sa národ, vtedy asi šesťsto miliónový, do boja z hnusobou. Múch sa vyzbieralo asi stotisíc ton, komárov (asi vyhladovaných) len niečo viac ako desaťtisíc ton. Potkaních a krysích chvostíkov bolo vedľa seba naukladaných jeden a pol miliardy. Vie si niekto predstaviť iný, ako pokorný, ázijský národ, ktorý by sa podujal jednak na realizáciu kampane a jednak na váženie torz tak pominuteľných, ako je komárie krídlo, či mušia nožička? Pri všetkej zjavnej nezmyselnosti takýchto krokov?

Najviditeľnejšie sa kampaň prejavila v boji proti vrabcom. Vzduchovky a praky nedokázali s veľkými kŕdľami vtákov viditeľne bojovať. Pridalo sa ničenie hniezd, vajíčok a mláďat a keď nepomohlo ani to, národ sa vyzbrojil hrncami a pokrievkami a robil nepretržitý rámus tak dlho, až vyčerpané kŕdle popadali na zem. Populácia vrabca poľného v Číne bola takmer zlikvidovaná. A s ním aj väčšina ostatných spevavcov a to samozrejme aj tých, ktorí sa živia škodcami na poľnohospodárskych komoditách. Úbytok vrabcov sa uvádza okolo miliardy kusov, iný druh sa do štatistík myslím nedostal.

Následné premnoženie, hlavne kobyliek a húseníc, spôsobilo drastické úbytky na úrodách a následne ku hladomorom s bilanciou, odhadom dvadsať miliónov úmrtí v ich dôsledku. A dodatočne sa zistilo, že aj ten nešťastný vrabec máva v žalúdku viac hmyzu ako zŕn. A vrabce sa začali dovážať zo Sovietskeho Zväzu, ale už bolo neskoro, zomierať začali lovci vrabcov.

Wikipédia uvádza aj smutno komické udalosti. Veľké lokality boli dôsledne uzavreté, len málo vtákov dokázalo uletieť z hlučného obkľúčenia. Útočiská našli ale na území zahraničných ambasád. Keď poľskí diplomati odmietli vstup horde vrabcobijcov na svoju výsostnú pôdu, bola tá obkľúčená bubnami a po dva dni nepretržitého bubnovania a rámusu, kedy by padli aj múry Jericha, pokapalo všetko živé, čo hľadá únik letom. Osobne si neviem predstaviť, ako dokázali vrabcom odletieť cez vyššie výšky. Fakt neviem. Hádam je to len tým, že ľudská hlúposť a zloba je bezhraničná a čo je najsmutnejšie, opakovane sa vracia medzi nás v podobe nových vízií a zvrátených narcistických ambícií.

Odvtedy prebehlo šesťdesiat rokov a ja mám obavu, že v rôznej podobe, choré nápady sú niekomu stále poruke, vždy sa nájde niekto, kto sa pokúsi objaviť Ameriku. Miesto toho, aby bol tisícdvestopiatym čo niečo prepláva, zlezie či obehne, chce byť prvým, čo niečo poserie novým spôsobom.