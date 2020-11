Keby si Matovič zaplával na Pasienkoch

Pozerám futbal z Trnavy. Slováci a Škóti sa naháňajú pred prázdnym hľadiskom a neprirodzené echo pokrikov trénerov, asistentov a spoluhráčov v tom sychravom kotly pripomínajú akustiku krytej plavárne.

Raz dávno, koncom leta, posťažoval som sa kamarátovi, že toho roku som si nestihol ani raz zaplávať. Napríklad na Zlatých pieskoch. Začudovane sa na mňa pozrel a opýtal sa, či ma to ešte baví v tej mase ľudí. Že on v lete chodieva na krytú plaváreň na Pasienkoch. Kým sa všetci drbú vonku na horúcom slnku a niekto musí aj strážiť veci na dekách, krytá plaváreň je takmer ľudoprázdna. Za dve spoplatnené hodiny si tam jeden kvalitne zapláva a práve pre ten vymedzený čas na pobyt, ide o veľmi efektívne využitý kúsok dňa. Predpokladám, že tak ako v Bratislave, podobne to funguje aj inde. Keďže Pasienky patria medzi mestské zariadenia, s bratislavskou kartou tam mám vstup o 20 percent nižší, ako je komerčná cena.

Nikdy som nepatril k pravidelným návštevníkom krytej plavárne. Ale skutočnosť, že pracovný čas som si mohol zadeľovať sám, zvykol som tam občas chodievať, hlavne predpoludním, vtedy to bolo najpohodlnejšie. Na konkrétny čas si viete zistiť koľko plaveckých dráh je voľných pre verejnosť. Postupne som pridával, prvý deň dvadsať, potom tridsať dĺžok a za tú zhruba poldruha hodiny v bazéne, na druhý, tretí deň, bez nejakej extra námahy a bez zbytočného rozptyľovania, dalo sa uplávať dvetisíc metrov aj viac. Veľké hodiny som omrkol po každej obrátke, proste pohoda. Naposledy niekedy v minulom roku.

Neverím, že Matovič sa radí s hygienikmi

Nikdy som sa nezaujímal o to, ako vlastne funguje prevádzka krytej plavárne s päťdesiatmetrovým bazénom. Ani teraz o tom moc neviem, ale ak si človek po určitých informáciách začne klásť otázky...

Keby si aj Matovič aspoň raz v nejakom bazéne zaplával, možno by mu napadlo prečítať si najprv Prevádzkový poriadok Plaváreň Pasienky, 50 m bazén (spracovaný podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, okrem iného) a až potom sa chvastať, že odborníkom predložil svoje návrhy a tí mu ich odobrili. Môj názor je taký, že hygienik, ktorý to dotiahne až do okruhu odborníkov radiacich predsedovi vlády, musí ovládať prevádzkovú náročnosť takého objektu, ako je krytá plaváreň. Na jedenástich stranách sa dá dozvedieť toľko informácií, že šiestich ľudí samotných by tam nikdy nikto príčetný neposlal. Našli by zavreté dvere.

Bazén s rozmermi 50 x 21 metrov má hĺbku 1,2 až 3,55 metra. 2400 metrov kubických vody je udržiavaných na teplote 26- 27 °C pri teplote 28- 31 °C ovzdušia v hale. Maximálna kapacita bazénu je udávaná ako plocha bazénu/3 metre štvorcové. Malo by to byť teda 350 ľudí, prevádzkový poriadok ale udáva iba 210 ľudí (?) a celkovú kapacitu plavárne na dvojnásobok, teda 420 ľudí. Lebo v určitom čase sa niekto oblieka a iný vyzlieka, niekto je v bazéne a niekto oddychuje vonku. Ďalší sú v sprchách a podobne.

Mimochodom, tie sprchy a šatne a ostatné priestory zázemia pre návštevníkov. Uvedomuje si Matovič, že všetko tam musí byť dvojmo? Pokladňa pre mužov a pre ženy. Sprchy, toalety a šatne tak isto. Na šatni šatniari, v pokladniach pokladníčky, pri bazéne plavčík a záchranár. Pri všetkej skromnosti, šesť zamestnancov pre šesť zákazníkov. To určite. A jeden itečkár k tomu, aby pri online rezerváciách na konkrétnu hodinu nejako šikovne od zákazníka zistil, čo má medzi nohami, aby rovnosť troch mužov a troch žien bola zachovaná aj tu bez toho, aby sa niekto čudoval, u akého úchyla si to vlastne lístky rezervuje.

Šesť ľudí samozrejme stačiť nemôže. Štyri čerpadlá za hodinu prečerpajú 340 metrov kubických vody, za sedem hodín prevádzky sa teda prečistí všetka voda v bazéne. Obsah voľného chlóru nesmie presiahnuť 0,6 mg/liter a viazaného chlóru 0,3 mg/ liter. Hladina pH sa udržiava v rozmedzí 7,0 až 7,9 mg/liter 11% roztokom H2SO4. Toto všetko a kopec iných dávok chemikálií sa v predpísanom množstve pridáva pred aj počas filtrácie vody. Strojník a prevádzkar hodnoty sledujú a zapisujú. Niečo trikrát denne, niečo na dennej báze, iné nie až tak často. Všetko podlieha prísnym predpisom.

Raz za šesť mesiacov sa vymení všetok objem vody v bazéne, raz za rok sa vypustí úplne a vyčistí sa a vydezinfikuje. Každý pondelok, od šiestej rána do dvanástej je plaváreň pre verejnosť zavretá. Dezinfikujú sa šatne, sprchy, toalety. Netreba byť ekonomickým guru aby sme pochopili, že pre šesť ľudí v bazéne je toto nereálne spúšťať. Ako verejné zariadenie, slúžiace aj športovým zväzom, zrejme nebude nikdy ziskové. Ale nejakú zodpovednosť za udržateľnosť prevádzky je asi namieste požadovať.

Pre ujasnenie, neviem v ako režime je v skutočnosti plaváreň na Pasienkoch. Len tak pre nič za nič bazén asi nevypustili. Jeho hygienická udržateľnosť by preto mala byť asi v móde ako za prevádzky. Neviem či vôbec môžu trénovať plavci, vodnopólisti alebo akvabely. To ale nie je natoľko podstatné aby sa nedalo pochopiť, ako náročné je udržiavať v prevádzke plavecký bazén a čo za nezmysel je určiť prípustnú kapacitu na šesť osôb na bazén. Toto sa fakt chcem Matoviča opýtať, z ktorého prsta si tú cifru vycucal.

Štadióny, divadlá či kiná majú obmedzenú kapacitu počtom miest na sedenie (státie), tribúna na Pasienkoch má napríklad 700 miest. Aj do toho zrejme majú čo pri schvaľovaní povedať hygienici. Ale ak je určená maximálne prípustná kapacita bazénu za bežných okolností, určená hygienikmi a regulovaná pokladníčkou (nemám voľnú skrinku, nejdeš na šatňu), priam to kričí po určení obmedzenej kapacity návštevnosti kľúčom bazén/xy metrov štvorcových. A do bazénu pustím päťdesiat ľudí napríklad a do celého objektu raz toľko. Bol som tam dostatočne veľa krát na to, aby som vedel, že päť, šesť ľudí v jednej plaveckej dráhe je v podstate prázdny bazén a príjemný pobyt v ňom zároveň. A polovica z ľudí mimo bazénu (muži) sú rozptýlení na lavičkách, vo svojich sprchách a šatniach a na druhej strane objektu sú tak isto roztrúsené ženy. Toto by sa s prehľadom dalo. Ak by sa chcelo.

Divadlá na tom nie sú inak

Okrem plavárne, omrkol som aj stránky divadiel. Len v krátkosti.

SND v Bratislave a ŠD v Košiciach avizujú len zopár online predstavení na november a december.

Martinské a nitrianske divadlá na svojich stránkach program neuvádzajú.

Bratislavská Nová scéna má predstavenie uvedené. Pri každom je ale poznámka: zrušené, zrušené, zrušené. Toto upozornenie chýba až pri predstavení v stredu 9. decembra, vstupenka sa dá kúpiť.

Bratislavské divadlo Aréna má tiež uvedené predstavenia, nie je tam ale žiadna vysvetľujúca poznámka.

Prevádzka profesionálneho divadla je určite o inej náročnosti ako prevádzka krytej plavárne. Ale z uvedeného mi vyplýva, že divadlá bazény vypustili a nie som si istý, či si ich zriaďovatelia majú byť ako a čím istí, že by už mohli začať napúšťať.

A áno, serú ma aj tie krčmy

Dopoludňajšie plávanie v pracovný deň malo svoje skryté čaro. Vždy som sa potom zastavil niekde na káve alebo na pive. Alebo skôr na káve a na pive, mne tie nápoje spolu idú. Ak som chodieval sám na dve hodiny na plaváreň, rovnako sám som si na tú polhodinku či celú hodinu vystačil aj v niektorej z malých, zastrčených kaviarní v meste.

Jasne že sú závislé od návštevnosti a tržby. Ale to si riešili neskôr podvečer a večer a v noci. A ako poloprázdny bazén, preferoval som (a stále preferujem) nepreplnené priestory aj pri takýchto službách. Dvaja, traja hostia, nikto sa o nikoho nestará, rozložíte sa sám pri stole a je vám proste fajn. Viem, nebolo to pre personál terno. Ak by ale v tú hodinu mali viac ako polovicu stolov obsadených, išiel by som inde. Kde je prázdno a kľud.

Verte, takých podnikov sa dalo nájsť dosť a dnes to vyznieva až perverzne. Poloprázdny podnik. Koľkých by to teraz potešilo, zachránilo, stlmilo rozčarovanie, neistotu a strach. Nech mi nikto nehovorí, že nejakým spôsobom sa nedá aj toto vyriešiť. Inak ako apelovaním na dobrovoľnosť a následkami toho všetkého.

p. s. futbal

Chlapcom sa v Trnave darilo, čo poviete? A predtým aj v Belfaste. Nepokazili si to. Určite nie tým, že vymenili kouča.