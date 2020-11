Matematika karpatského typu

Premiér Matovič oznámil verejnosti víziu či plán toho, čo by sme mali do prelomu rokov dosiahnuť, aby po Troch kráľoch mohli ísť deti a študenti do škôl.

Je to veľmi zvláštna matematika, hlavne ako sa aplikuje na slovenské pomery. Premiér Matovič dva krát počas tlačovej besedy doslovne uviedol, že slovenský model sa odráža od merítka či kritéria Európskej komisie, ktorá za bezpečný región (okres napríklad) považuje ten, kde na stotisíc obyvateľov pripadne menej ako 150 pozitívne testovaných PCR testami za štrnásť dní. Po dosiahnutí takéhoto pomeru, jeden pozitívne testovaný na šesťstošesťdesiatšesť obyvateľov a viac, sa región považuje za bezpečný a farbí sa do zelena.

Do pomerne jednoduchého počítania vstupuje slovenský zlepšovák, ktorý to celé zjednodušuje na základe zohľadnenia férovosti, spravodlivosti a súdržnosti okresov, aby medzi ich hnusobami nebolo rozdielov.

Tiež to bude incidencia pod 150, akurát, že bude povýšená na menej ako 200 a špeciálnym karpatským koeficientom sa vráti na „pod 150“. Vraj, lebo Matovič tak povedal. Že asi 12 % pozitívne testovaných u nás sú občania nad 65 rokov, tí sa budú logicky počítať za štyroch a zvyšok do dvesto obsadia pozitívne testovaní do 65 rokov. Prví stotraja, ostatných v ideálnom okrese nechceme. Pretože ideálny okres by mal mať incidenciu menej ako 200, celé by to malo vyzerať takto:

199 - (200 x 0,12 x 4) = 103

Lenže, aby to nebolo tak komplikované, to násobenie štyrmi v zátvorke je len akože, to je taký nový matematický termín. Ten slúži na to, aby sme zistili tých výsledných 103. Hneď potom zabudneme, že sme 24 násobili štvorkou, to bolo to akože. A keď zrátame 24 a 103, dostaneme síce 127, ale finta je v tom, že je to vlastne menej ako 200, v podstate takých istých pod 150 ako inde v civilizovanej Európe. Aj keď na Slovensku vieme, celý karpatský oblúk to vie, že je to v skutočnosti tolerovaných 199. Chápete, že?

Preložené do ľudskej reči, v ideálnom okrese, ak chceme aby sme ho v súlade (vraj) s kritériom Európskej komisie mohli označovať na semafore ako zelený, by počas štrnástich dní mal mať maximálne 103 pozitívne testovaných mladších ako 65 rokov a zároveň 24 rovnako testovaných za touto vekovou hranicou.

Problém je, že najideálnejší zo slovenských okresov, Komárno, nie je až tak ideálny, lebo má o tisícpäťstojeden obyvateľov viac, ako by ideálne mal mať (podľa stavu obyvateľstva z 2.4.2020 presne 101.501 duší). Zvyšných sedemdesiatosem okresov sa ale od množiny stotisíc obyvateľov vzďaľuje oboma smermi viac a viac a preto platí, že okres Komárno je najideálnejší. Ak sa teda držíme kritéria Európskej komisie, ktorá hovorí o incidecii na stotisíc obyvateľov. Lenže naše komisie, ústami premiéra, stále hovoria okres, okres, okres (dvesto, dvesto, dvesto). Ako to teda je?

Ak okres a dvesto, v okrese Medzilaborce (11.786 obyvateľov) si môžu dať rúška pokojne dolu. Museli by si kýchať svorne do ksichtov a aj tak by asi za 14 dní nemali viac ako každého päťdesiateho deviateho obyvateľa pozitívne testovaného. A sú zelený ako írsky sviatok. Naopak, ak okres a dvesto, v okrese Prešov (176.250 obyvateľov) by každý mal chodiť svojim kanálom. Tak možno dosiahnu, že až každý osemstoosemdesiaty piaty občan bude pozitívne testovaný. Ak to ale za dva týždne vyjde už na osemstoosemdesiat štvrtého občana okresu, sú v prdeli a červený ako sovietsky sviatok.

Ak okres a dvesto, v okrese Medzilaborce môže byť nakazenosť 1,688 % a ak to bude zároveň len 24 seniorov a 103 mladších od nich, splnia Matovičovu podmienku. Ak okres a dvesto, v okrese Prešov tie isté počty pozitívne testovaných budú musieť udržať pri nakazenosti menšej ako 0,113 % obyvateľstva. Neviem ako vám, mne sa tento slovenský model vidí prehľadnejší a spravodlivejší.

Ale možno je to zase všetko inak a dočkáme sa vysvetlenia, že to bolo myslené tak, že menej ako 200 je síce tých európskych pod 150, rátané však z takých istých stotisíc obyvateľov.

V okrese Medzilaborce by museli zbystrieť, lebo ich počty budú násobené koeficientom 0,11786 a za štrnásť dní nebudú môcť mať pozitívne testovaných viac ako 23,451 občanov. Z toho len 2,828 seniorov a 12,139 občanov od nich mladších (ak bude platiť Matovičovo tvrdenie o 12 percentnom podiele seniorov medzi pozitívne testovanými). Pri tých krkolomných číslach to bude, násobené IM konštantou, 11,312 seniorov a spomenutých 12,139 ostatných. Prevedením prepočtu na 100.000 obyvateľov, bude konečný výsledok 198,973 obyvateľov okresu. Zaokrúhlením seniorskej skupiny na 3 celé, výsledok bude 204,81 občanov. Naopak, 13 nakazených z tých aktívnejších, výsledok okresu posunie až na 206,278. Preto milí Medzilaborčania, nechajte rúška na pusách aj nosoch. Dobre nebude, ale takto je to istejšie.

Čísla za okres Prešov budú tiež násobené koeficientom. Ten ich bude mať hodnotu 1,7625 a prípustný bude počet 350,737 pozitívne testovaných za štrnásť dní. Ak počet seniorov neprekročí za to obdobie 42,3 (potom x 4) a zvyšných bude 181,537. Prepočet na európske merítko vykúzli nejednému úsmev pod rúškom, lebo 198,999 je jednu tisícinu percenta pod tým celým číslom, ktoré ako prvé označíme za menej ako 200. Pri týchto číslach, 23,451 v Medzilaborciach a 350,737 v Prešove, budú mať obidva okresy prakticky identickú nakazenosť máličko pod 0,199 %. A rátajúc seniorov ako reálnych jednotlivcov, bude nakazenosť výrazne nižšia, rovnako identická, tesne pod 0,127 %. Jediný problém je v tom, že karpatský spôsob matematiky, grúňové počtovanie, má viac výsledkov ako je dvojtisícoviek v na Slovensku.

Všetko totiž závisí od toho, ako sa plagiátor, ktorý rád zadáva domáce úlohy malým, nezodpovedným chlapcom, rozhodne výsledok a cestu k nemu interpretovať. Existuje niekoľko variantov rôznych výsledkov, prijateľných aj nepostačujúcich. Nechcem už obťažovať, ale denná incidencia pre Slovensko, z tých prípadne maximálnych čísiel v okresoch, sa dá vypočítať ako 495,155 ale tiež ako 775,873. Záleží len a len na tom, v akej nálade bude ten, kto bude výsledok interpretovať. Ako ho naštve alebo nenaštve nejaký pavedec. Ako sa ozve alebo neozve malý, nezodpovedný chlapec. Či sa bude alebo nebude niekto správať tak drzo, ako má drzé priezvisko. Koľkým múdrosráčom sa mu za hodinu podarí dať ban a koľkým nie. Od tohto všetkého závisí čo bude a ako bude po Troch kráľoch.

Počet obyvateľov Slovenska podľa okresov, stav ku dňu 2.4.2020:

