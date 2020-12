Mať vo vlastných rukách a brať do vlastných rúk nie je to isté

Éra polyhistorov skončila niekedy v 18. storočí. Za tri storočia miera poznania pokročila natoľko, že snahy obsiahnuť všetko nevedú k obdivu, ale k označeniu Vševedko či chrobák Truhlík.

A to sú tie veselšie, úsmevné prirovnania verbálneho chvastania sa o všade bytí a všetko vedení. Ako to dopadne po reálnom braní do vlastných rúk, to už je o iných postavičkách. Pat a Mat by mohli stačiť.

Mať pod palcom, mať vo vlastných rukách nie je uzurpácia. Je to základná povinnosť každého, kto zastáva vedúce miesto v exekutíve. Presne to sa po ňom chce. Mať vo vlastných rukách znamená mať prehľad o vlastných kompetenciách. Znamená to mať vedomosť o kompetenciách, kvalitách a schopnostiach podriadených. Znamená to, že dotyčný vie koho má čím poveriť, kto má s kým kooperovať, kto je za čo zodpovedný. Kde a u koho sa majú dielčie výsledky zhromažďovať, kto ich má s kým konzultovať, do akého termínu majú byť očistené od balastu zbytočností či duplicity a ako s nimi narábať až do okamihu, kedy bude zadaná úloha zrelá do záverečnej fázy.

Ako vládny návrh, ako poslanecký návrh, ako uznesenie či odporučenie toho ktorého rezortu alebo orgánu, stáleho či mimoriadneho. Ako v časoch nudy, mieru a blahobytu, tak isto keď nám tečie do topánok, keď prihára, keď sme na pol ceste z dažďa pod odkvap. Vtedy je výsledkom pevného držania zverenej moci vo vlastných rukách zbieranie benefitov. Alebo prijímaním zodpovednosti, ak niečo nevyšlo podľa zámerov a predstáv. Benefity aj zodpovednosť patria všetkým zúčastnením podľa miery participácie na úlohe.

Éra polyhistorov skončila niekedy v 18. storočí, to ale neznamená, že flexibilita, šírka záberu, rozsah prehľadu alebo rýchlosť v zorientovaní sa v menlivých podmienkach je v storočí dvadsiatom prvom prežitkom. Naopak, je to povinná výbava politika, ktorý nechce byť len úspešný. Musí chcieť, aby úspešný bol celý jeho príbeh, aby úspešná bola tá geografická, sociálna alebo rezortná oblasť, ktorú dostal na starosť.

Brať do vlastných rúk je trochu iná kategória. Dá sa aj to. Kým neprídu profesionálny záchranári, ratujem životy a zdravie v rozsahu svojich schopností. Kým neopadne voda, plním vrecia pieskom. Ak mám pochybnosť o dodržiavaní zákonnosti, oznámim to zodpovedajúcemu orgánu. Nielen že sa to dá. Mnohé podobné situácie vyžadujú od svojprávneho jedinca povinnosť zachovať sa práve tak, aké sú jeho možnosti nebezpečenstvo odvrátiť.

Branie do vlastných rúk, mimo vlastnej kompetencie, je časovo ohraničené presne do okamihu, kým to neprevezme kompetentný. Akákoľvek ďalšia aktivita je viac na škodu ako na úžitok, vždy len zdržuje a neguje už dosiahnuté. V škále od trápneho zavadzania po trestnoprávny postih.

Branie do vlastných rúk mimo kritickej situácie je znakom toho, že v nich nič iné nemám. Že som buď nikdy nič pevne v rukách nedržal, prípadne, že sa mi to hanebne z rúk vymklo. Pretože ak držím vládu nad krajinou pevne v rukách, viem jasne pomenovať zlyhanie svojho ministra a navrhnem v rámci koaličnej dohody jeho výmenu. Inak sa to nechutne podobá na branie do rúk polena, ktorým nechcem zakúriť.