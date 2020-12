Priznanie porážky? To sa robí inakšie

Vylodeniu v Normandii, ktoré právom môže byť synonymom úspechu, predchádzalo iné pri Dieppe. To sa dá prirovnať iba ku katastrofe.

Trvanie na úspešnosti slovenskej verzie plošného testovania, prirovnávaného k nášmu národnému povstaniu, k úspešnému vylodeniu spojencov, znižuje dôveryhodnosť tohto testovania, ktoré svoje opodstatnenie a užitočnosť bezpochyby má. Tento tvrdohlavý postoj otcov myšlienky a realizátorov chaotických a hrubo nekoordinovaných jednotlivých krokov testovania navodzuje podozrenie, že za priznaním prehry je pocit osobnej potupy. Že cieľom celej, celoštátnej akcie vo svojich troch týždňových krokoch po sebe, bolo hlavne osobné víťazstvo na prvom mieste.

Pri oznamovaní protipandemických opatrení, premiér aj minister zdravotníctva použili nevedome aj vedome zavádzajúce informácie. Premiér nevedome, lebo svojim tvrdením podporil prevládajúci názor o prospešnosti antigénového testovania lokálne a cielene tam, kde doslovne horí zem pod nohami. Minister zdravotníctva vedome, lebo si pomohol zrátaním čísiel, ktoré sa zrátavať nemajú.

Na príklade troch oravských okresoch, ktoré pred pilotným testovaním boli priam ostrovmi malomocných a dnes sú div nie rajskými záhradami, obhájil opakované testovanie v takto problematických regiónoch. Nijako však nepresvedčil o tom, že by sa tak malo diať na celom Slovensku a to pod hrozbou ak nie sankcie, tak odopretím niektorých práv. Čo je sankcia, ale v ružovom. Priznanie, že o ozajstnú dobrovoľnosť nikdy naozaj nemalo ísť (vidíte koľko ľudí sa zúčastnilo na treťom kole, keď to bolo na ich slobodnom rozhodnutí), je potvrdením tušenia, že Matovič iné hovorí a iné myslí. A to je od ružového strašne ďaleko. Pri takejto komunikácii so spojencami vo vláde a s obyvateľstvom, ktoré nijako nemôže deliť na voličov svojich a tých druhých, je len otázkou času, kedy vinníkov svojej porážky nebude hľadať, ale ich menovite uvedie. A priradením Sulíka a Čaputovej, opakovane, do tábora okolo Kotlebu, Fica a Pellegriniho, je dôsledkom žiarlivého sledovania preferencií a to samé potom potvrdením toho, že osobný úspech, osobný, nie kolektívny, je to, na čo myslí keď hovorí.

Počas všetkých tlačových besied vlády, najustráchanejším dojmom pôsobí minister zdravotníctva Krajči. Neviem čím to je, občas si pomôže slovnými spojeniami Matoviča voči Sulíkovi, verklíkuje po ňom o nesplnenej domácej a podobne, ale sám svojej odvahe neverí. V strachu je presvedčivejší. Naposledy, zrejme z hrôzy nad tým, čo sa na ním vedený rezort valí, zrátal nezrátateľné. Už po prvom kole bolo vysvetlené, že pozitívni po denných testovaniach (PCR testy) a po plošných a všetkých ostatných antigénových testoch, nebudú v štatistikách zrátavaní spolu. Dôvod bol pomerne logický. Masovosť plošných testov nutne označila desaťtisíce pozitívnych. Zrátanie oboch druhov testov by nám incidenciu vystrelilo tak vysoko, že by sa s nami nikto nebavil a obohnali by nás bruno valcami. Preto naozaj nechápem, na koho chcel minister Krajči zapôsobiť, keď pri oznamovaní utorkových testov, prirátal do výsledného počtu aj 3077 pozitívnych po antigénových testoch a tresol číslo vysoko nad päťtisíc pozitívnych. K osobným útokom voči prezidentke a ministrovi hospodárstva sa Krajči teraz nepridal. Dosť rozpačito priznal, že špecifikácia zadania na obstaranie antigénových testov ministerstvu hospodárstva meškala a bola plná diletantských chýb. Na ostatné mu už neostával ani dych a ani odvaha. (V reakcii na klamstvo Matoviča o tejto nesplnenej úlohe, neskôr večer pani Jana Kiššová uviedla, že špecifikácia bola skompletizovaná až 4. 12. a nie 18. 11., ako zavádza Matovič).

Začiatkom roku 1942 bolo nacistické Nemecko pánom v Európe. Napriek tomu, dokázali Briti vo februári a v marci uskutočniť na francúzskom pobreží rozsahom a vplyvom síce malé, ale úspešné vojenské akcie. Zničený radar či poškodená ponorková základňa dávali útočníkom, ktorí rýchlo udreli a ešte rýchlejšie sa stiahli, dôležitý pocit vedomia, že raz to bude aj väčšia, významnejšia a úspešnejšia akcia. Že na to raz budú mať.

Vylodenie pri Dieppe (19. august 1942) bola ale skutočná katastrofa. Viac ako dve tretiny zo 6000 Kanaďanov a Britov padlo v boji a do zajatia. Operácia Jubilee bola viac politicky ako vojensky opodstatnená a v politickom a vojenskom velení bol veľký spor ohľadne akcie. Mala ale upokojiť Stalina a Sovietsky Zväz, že spojenci na otvorení druhého frontu pracujú. Trpká prehra pri Dieppe však neostala zabudnutá v žabomyších vojnách a v osočovaní. Ostali v pamäti chyby logistiky a komunikácie, potreba konkrétnej vyloďovacej techniky a taktických zbraní. Prehra bola cenným poučením pre víťazstvo o dva roky neskôr.

Pilotné testovanie v bardejovskom okrese a v štyroch okresoch na Orave mohlo byť našim Dieppe s úplne iným výsledkom. Pokusom v zúfalo zlých podmienkach a čase. Lokálne čísla boli dostatočne známe, dostatočne hrozivé na to, aby bez falošnej dobrovoľnosti priviedli rozhodujúcu väčšinu k odberovým miestam. Nie toľkých ako v skutočnosti vynútene prišli, ale bolo by ich dosť na to, aby sa v testovaní opakovane v takýchto regiónoch pokračovalo. Výsledky by sa dostavili, muchy by sa vychytali, hnusoba by sa dala zatlačiť okres po okrese, len by vystrčila rožky.

Čo ale čakať od človeka, ktorý si zo všetkých možných príkladov vyberá to najnegatívnejšie a to používa na ilustráciu a odbitie ponosov celého segmentu služieb, ktorému hrozí zánik. Pretože, najlepšie je použiť prirovnanie s ktorým má sám skúsenosť. Prirovnanie, o ktorom vie ako to chodí a ako sa to robí.

Človek, ktorý namotá potencionálneho spojenca na inzerciu vo vlastných plátkoch čiastočne na „papier“ a čiastočne „bez papiera“, nemá čo celý gastro segment stotožniť s podnikom, kde sám bol. O ktorom vie, že bloček z pokladne ide možno ku každej druhej platbe, že platy sú minimálne a zvyšok ide na ruku. Že takí si potom zbytočne sťažujú, že takým je oprávnene 80 percent málo, lebo viac ako polovicu zisku majú nelegálny a taký zisk im štát nemá ako a ani prečo refundovať. V tomto má Matovič pravdu. Ale nie je to pravda celá o gastro biznise.

Tak nech si opäť pripne mikrofón a aj kameru pod sako a ide odhaliť a udať takýchto nečestných podnikateľov, ak vie o ich nezákonných praktikách. Ak sa vôbec niekedy odváži niekam vstúpiť a poprosiť o kávu.