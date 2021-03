Vstanú noví bojovníci (Matovič preskupuje voličskú základňu)

Sputnik V nemá na Slovensku, aspoň primárne nie, poslúžiť ako nástroj podporujúci mieru zaočkovania populácie, či nejako ju urýchliť.

Igorovi Matovičovi je v zásade jedno, ktorá skupina štatistov mu má poslúžiť k tomu, aby si udržal svoj životný priestor. Nemusí to byť nutne premiérska stolička. Nemusí to byť ani príslušnosť ku vládnucej koalícii. Premiérom spočiatku byť ani nechcel a na vlastnú koalíciu zvysoka kašle. Tak ako na všetkých okolo seba. Životný priestor Igora Matoviča je aréna v akejkoľvek podobe a možnosť zaútočiť ktorýmkoľvek smerom. Človek, ktorý si ani neprečíta „vlastnú“ diplomovku a docenta z Univerzity Komenského nazve hlupákom (ospravedlňujem sa, ale nespomeniem si v ktorom rozhovore takto Matoviča charakterizoval jeden z prizvaných vedcov- odborníkov), potrebuje iba červené súkno. Rozprestrie si ho už sám.

V situácii, kedy už aj Matovičovi musí byť jasné, že neistá nie je iba jeho politická budúcnosť po riadnych parlamentných voľbách v roku 2024, ale na vážkach je jeho prežitie už tohto kalendárneho roka, čakal by jeden, asi márne, náznak sebareflexie. Či aspoň stiahnutie sa do úzadia, hoc aj bez slovka vysvetlenia. Nuž ale, ak niekto potrebuje arénu a publikum...ak niekto blud a zášť vie prekonať len niečím kvantitatívne masívnejším, ťažko predpokladať, že sa nemáme pripraviť na prietrž nenávistných útokov hlava nehlava. Ak v „mierových“ časoch nemal problém s múdrosráčmi, idiotmi a hlupákmi, táto jarná ofenzíva prinesie použitie ťažších kalibrov. Igor Matovič ich už náznakovo predstavil 21. 2., áno, na tretie výročie vraždy novinára a jeho priateľky.

Vnútro spoločenský pohyb po vraždách, labilnosť v koalícii aj v jej generálnom štábe na Súmračnej medzi Ficom a Pellegrinim vytvorili jedinečný priestor pre nárast šancí opozície. Ako ktorej, bohužiaľ.

Progresívci s Beblavým si vystrieľali muníciu v ťuťmáckych šarvátkach s pouličnými náckami. Kiska predviedol slona v porceláne a SaS, z doteraz nie celkom jasných dôvodov a príčin, spílila si konár pod zadkom. Kollárovi, vtedy ešte hej, stačilo sa prizerať, Kotlebovi v podstate tiež. Jediný, kto to zobral za dobrý koniec bo Matovič. Preferenčne mu dosť priháralo a keďže nepriateľom číslo jedna bol vtedy ešte papierovo jednotný Smer- SD, Matovičovou arénou bolo dvanásťročné pôsobenie Ficovej kliky vo vládach a to samo o sebe stačí na bohatý zber voličov. Matovič to dosiahol, ale pri bližšom skúmaní spektra politických a spoločenských extrémov, ktoré si musel ku svojmu víťazstvu pribaliť je pravdepodobné, že ak bude chcieť politicky prežiť, nezaváha a siahne po akomkoľvek zložení podporovateľov.

Útok o nadháňaní percentíčiek (Sulík, Remišová, Čaputová) a túžbe po návrate mafie (zbytok, čiže všetci) nie je nič iné, len chaos nad prepadom percent vlastných. A keďže to neodôvodené množstvo voličských hlasov takto spred roka bolo viac dôsledkom voličskej neistoty, ako jeho politickej práce v dobrom slova zmysle, chaos neistoty a rozporov bude masívne rozširovať. Konečne je doma, na svojom piesku a črtá sa mu zaujímavá voličská skupina. Aspoň potencionálne a Matovič je už na ceste k nej.

Celý humbug okolo Sputnika V je rafinované divadlo v Matovičovej réžii (bez ohľadu na ciele Ruska, tie sú pre neho podružné). Po prvotnom impulzívnom nápade vakcínu spod Uralu doviezť mu bolo jasne povedané, že je to predsa v kompetencii ministra zdravotníctva, doviezť a použiť neregistrovaný liek a nepotrebuje na to súhlas vlády či koaličnej rady. Ale zároveň, bol by to štandardný postup člena vlády, nič neobvyklé ani v takto exponovanej dobe. Takže, žiadna sláva, len jedna z viacerých možností.

Na verejnosti sa ale objavilo zrazu magické číslo z prieskumov. Ak už neochota dať sa zaočkovať či strach z očkovania pochádza z akýchkoľvek pohnútok, zmena tohto názoru len kvôli krajine pôvodu vakcíny vypovedá o jednotnom hodnotovom rebríčku a relevantnom nastavení takejto skupiny obyvateľstva. A ak by sme uverili tomu číslu z prieskumu, že až tristotisíc Slovákov by ruskej vakcíne ako jedinej verilo, či o nej ako jedinej by boli ochotní uvažovať, natíska sa aj iný pohľad na takto vyprofilovanú skupinu. Pri bežnej voličskej účasti na Slovensku v parlamentných voľbách, ktorá býva okolo šesťdesiat percent, tristotisíc z asi dva a pol milióna je dvanásť percent. Za hriech stojí nakloniť si aj štvrtinu z takéhoto množstva. Všetko navyše je len do plusu.

Preto tie tajnosti s nákupom a zmluvou, ktorú dojednala, nech mi pani odpustí, úplne neznáma osoba a nie minister, ktorý je pod drobnohľadom verejnosti a novinárov. Preto ten otvorený útok na koaličných partnerov, ktorí by mu azda chceli „vodíkovú pumu“ pokaziť. Kto iní ako koaličný partner môže niečo v hlasovaní ovplyvniť? Že je to zároveň tá istá osoba, ktorá Matovičovi povie, že je plne v kompetencii ministerstva zdravotníctva hoci aj vyrabovať ruské apatieky, to je už nepodstatné. Je tu nezanedbateľná skupina ľudí, ktorá otvorene prezentuje svoje geopolitické mantinely, boli jej predstavení jej neprajníci a nepriatelia a hra sa môže začať. A pôjde o veľa a pôjde sa cez mŕtvoly. Doslovne. A komu raz bolo prikázané kopať hroby, ten si môže prizvať na pomoc len hrobárov. Nijako inakšie už Matovič oponentov nazývať nebude.