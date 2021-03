Užitočný idiot

Nič kvalitnejšie ako Igor Matovič Moskva nájsť nemohla. Nadprácu, ktorú vložil do hystérie okolo ruskej vakcíny nedokážu tromfnúť ani jeho trollkovia na facebooku.

Ak by som chcel, aby moja komodita nedostala požadovanú certifikáciu na danom trhu, nemusím pre to urobiť takmer nič. Komodita musí dosahovať štandardnú kvalitu, aby z iných trhov, kde je certifikovanie menej náročné, neskreslene prichádzali pravdivé, pozitívne údaje, aby nebolo pochýb, že moja komodita, čo sa kvality týka, obstojí v porovnaní s inými. Musím urobiť ešte jednu maličkosť, a to o certifikáciu požiadať a potom už len udivene reagovať na požiadavku o doplňujúce údaje. Nepošlem ich. Naopak, označím takéto zaobchádzanie za šikanovanie, urážku celého národa a požadujem ospravedlnenie. A potom si začnem hľadať užitočných idiotov.

Otázka samozrejme znie, prečo mám chcieť niečo, čo je v rozpore s logikou výroby, distribúcie, predaja a zisku. Odpoveďou môže byť len predpoklad, že výroba beží na maximum terajšej kapacity, komoditu je kde umiestniť v celom objeme a ak ten produkuje komerčný zisk, prečo malú časť z neho neobetovať distribuovaním niekam tak, aby priniesol zisk s pridanou hodnotou v podobe politického kapitálu.

Čo je pre Kremeľ tou pridanou hodnotou na európskych trhoch, to nech si domyslí každý podľa seba. Predpokladať, že po hospodárskych sankciách zo strany (nie len) Bruselu, ruská vakcína sa bude uchádzať prednostne o európsky trh, kde bude „len“ jednou z viacerých, je asi málo pravdepodobné.

Vakcína je po rokoch jediná ruská komodita, ktorá by bola alebo je na európskom trhu veľmi žiadaná. Bola by žiadaná pre tých Európanov, ktorí chápu aký má byť postup a sled krokov pri jej schvaľovaní. Že ten proces objektívne nejaký čas trvá, štandardne omnoho dlhšie ako počas pandémie s mutujúcim vírusom. A že k úspešnému koncu, okrem kvalitnej vakcíny, potrebné je poskytnúť požadované podklady. Bez nich proces schvaľovania zamrzne na mŕtvom bode. Interpretácia takéhoto stavu fantázii medze klásť nebude a pre niekoho to ostane len suchým skonštatovaním- neschválená!

K takto zjednodušenej interpretácii, bez pitvania sa v dôvodoch neschválenia, budú mať bližšie tí Európania, ktorí by o dávku Sputniku V požiadali hoc aj dnes, hneď ako sa zobudia. Neprekvapí ma, ak v tej skupine budú prevládať tí, ktorí v začiatkoch očkovania, v diskusiách na sociálnych sieťach očkovania chtivým odkazovali, že nech si pokojne šľahnú aj ich dávku, že oni si nejaké svinstvo do tela nepustia. Zároveň, že to budú prevažne tí, ktorí fámy a hoaxy o schválených vakcínach príjmu a budú ich šíriť, neschválenej vakcíne ale uveria bez výhrad. Dopyt je sviňa, ženie cenu hore a ak raz niečo ostane nedostupné len pre akési papierovačky, rozumej polená hádzané pod nohy, bude tá cena astronomická. Kasírovať ju bude Moskva, len čo nájde ochotných podomových predajcov.

A potom sa z čista jasna objaví neskutočne užitočný idiot. Skôr ako na tajňáša vyšle lietadlo do Moskvy, nechá si čo to prepočítať a vyjde mu z toho, že až tristotisíc Slovákov sa zaočkovať skôr dá ako nedá, ale výlučne a len ruskou vakcínou Sputnik V. Tých sa on rozhodne stoj čo stoj zachrániť, v nich vidí cieľovú skupinu svojich mesiášskych bludov.

Nie dosť, že postupom v obstarávaní ruskej vakcíny a v následnom novom kole urážania koaličných partnerov vyvolá vo vlastnej koalícii krízu. Nie dosť, že v urážaní prekročí nie iba pomyselnú hranicu slušnosti, ale trúfne si aj na hranice štátne a začne poučovať a urážať mimo svojho chotára. Moskva jasá, o to predsa išlo, rozvadiť.

Užitočný idiot tú krízu nanovo oživí v tom okamihu, ako partneri znovu naivne popustia z požiadaviek, ohlásia úspech kompromisu čo má za následok, že akýkoľvek ústupok, čomu sa aj tak už nedá nijako veriť, podmieňuje málo pravdepodobným, aspoň v dohľadnosti týždňov až mesiacov, zaradením ruského Sputniku V medzi vakcíny, ktorými sa na Slovensku už očkuje. A ak by sa koaliční partneri už fakt premenili na onuce a prikývli by aj tomu, nič by tým nezískali. Stále na Slovensku umiera stovka ľudí denne, stále bude treba mať poruke vinníkov, ktorým to bude v závere spočítané. Hrdinu už včera označil, na rade je vinník.

Igor Matovič je pre mňa nepriateľ štátu. Možno už tento týždeň, bohužiaľ, budeme evidovať úmrtí osemtisícšesťsto. Čo je dvakrát toľko, ako keď už mal penu na ústach a vinníkov označených. Štyritisíctristo mŕtvych narátal v okamžiku, kedy ich toľko nebolo zďaleka, to len on videl prezieravo do budúcnosti a vedel, koľko hrobov bude v skutočnosti treba. Verí si.