Predseda by to nenapísal lepšie

Je to zvláštny text. Písaný v prvej osobe, oslovujúci v mene konkrétneho kolektívu ten istý konkrétny kolektív a odkazujúci mu, že môže okamžite zaniknúť, ak sa rozhodne nepodpísaný text nepodpísať.

Je to vydieranie? Ťažko povedať. Záleží na tom, o čo by „vydieraní“ prišli, ak by sa nepostavili za to, aby ich predseda ostal na čele vlády. Napriek tomu, že on potvrdil svoju vôľu z čela vlády odísť. Kto je teda v poslaneckom klube vládneho hnutia tak trúfalý, že z predsedovho slova ide urobiť zdrap papiera? Kto z kolektívu päťdesiatich troch poslancov, ktorí prvý rok nespochybnili predsedovi žiadne rozhodnutie, žiadnu požiadavku ani žiaden čin, kto ho stavia do tak ťažkého postavenia? Vybrať si medzi dodržaním daného slova, ktoré údajne robí chlapa chlapom a zmenou postoja v danej veci s odôvodnením, že si to rozmyslel, lebo nevedel, že tí jeho ho majú tak radi.

Záleží na tom, o čo by vydieraní prišli. Všetci päťdesiati traja. Ten nepodpísaný text nenapísal žiaden z nich. Naopak, každý jeden by prišiel, ak sa pod neho nepodpíšu, o svoju stoličku. Nie hneď, to sa nedá. Ale v priebehu najbližších mesiacov. Do chvíle, kedy sa uzavrú kandidátky do predčasných volieb, v ktorých už OĽaNO nebude. Rozhodne nie v dnešnej podobe, nie v tomto zložení. Ale myslím si, že tam nebude vôbec. To by mohol byť odkaz pre päťdesiatich a troch poslancov, ak nepodpíšu.

Oni ale podpíšu až pochopia, že ak ich predseda nebude môcť byť predsedom vlády, nevráti sa ani do parlamentu. Po Dzurindovi a po Ficovi neurobí takýto, opakovane vytýkaný krok. Po ôsmych a po desiatich rokoch na čele vlády si sadnúť do poslaneckej lavice je možno smiešne. Urobiť tak ale po roku? To je debakel. To je urážka. To je poníženie. A tým ponížením si bude musieť prejsť každý, kto neurobí čokoľvek, aby takému vývoju situácie zabránil.

Posledný odstavec toho divného textu sa dá chápať jedine tak, že jeho autor má tú moc autonómne a sám, okamžite, nie iba opustiť poslanecký klub. Lusknutím prstov rozoberie súčasnú koalíciu na drobné:

„Moje rozhodnutie je pevné a nemenné, nebudem súčasťou poslaneckého klubu, ktorý sa rozhodne hodiť lídra svojho hnutia cez palubu. Budem mať vážny problém stáť za takouto koalíciou, ktorej súčasťou bude taký poslanecký klub.

Týmto vyzývam predsedníctvo Oľano, aby sa jasne vyjadrilo k našej iniciatíve.“

Nemenej zaujímavý je aj predposledný odsek listu. On sa ten list snaží vyznievať ako rozhodný, ale slušný a neútočný apel do vlastných radov. Márna snaha.

V texte je jasne identifikovaný každý jeden nepriateľ Matoviča. Spisovne, napriek tomu vulgárne. To je autorovi, o ktorom sa domnievam, že je ním Igor Matovič, viac ako podobné. Aj vo chvíľach kedy sa, podľa neho, správa ústretovo, je útočný a vulgárny. Je na pováženie preto, že pri menovitom vymenovaní všetkých tých, ktorým smrdia a zavadzajú v ceste (OĽaNu), nie je pomenovaný ústredný nepriateľ- liberáli a SaS. OĽaNO smrdí a zavadzia v ceste zlodejom, progresívcom aj pani z paláca. Lenže ani Hlas ani Smer, žiadna zo sociálnych demokracií, nemajú nijaký dosah na to, aby vyvolali vládnu krízu. Tí sú aspoň v parlamente. Ale Progresívne Slovensko? To už je úplne mimo misu. Avšak, aby bolo jasné ako a čoho sú schopní progresívci, siahne sa k onej vulgárnosti. Pani z paláca (označenie nijako sa nelíšiace od Slotovej „strapatej pani“) bude tak vehementne spájaná s PS, ako vehementne bude popieraný fakt, že na páde Radičovej vlády má Matovič podiel minimálne v sile svojho hlasu.

Že menovite liberáli a SaS v texte spomenutí nie sú sa dá vnímať tak, že už nie sú vo vláde a opustili aj koalíciu. Pre Matoviča sú definitívne minulosťou a teraz musí nejako vyskladať budúcnosť. Jediným možným krokom z pohľadu Matoviča je neustúpiť a ostať predsedom vlády. Nie podpredsedom, nie poslancom v parlamente. Predsedom vlády alebo ničím. Však je to na šľak trafenie! Možno si aj on stihol všimnúť, že za ten zhruba mesiac, čo je jeho vláda v totálnom chaose a nič nekoná, hnusoba viditeľne poľavuje a čísla pozvoľna klesajú. A teraz má odísť? Za nič. Alebo za všetko.

Okrem liberálov, ktorým Matovič nevie odpustiť nič a ktorí boli nemilosrdnou, ale nie neomylnou kritikou bez podielu viny na celej situácii a ktorí to celé spustili ako nutnú reakciu na jeho nesystémové kroky, chýba vo výpočte neprajníkov ešte jeden subjekt. Od samého začiatku spochybňovali nie iba existenciu a konanie vlády. Spochybňovali a stále spochybňujú existenciu pandémie, jej vznik, obranu voči nej. Spochybňujú vypätie síl zdravotníkov, spochybňujú obete a ich počty, spochybňujú všetko zo zásady. Fašisti spomenutí v tom texte nie sú:

„Príliš dlho sme ustupovali a boli sme mäkkí, až tí, ktorí rok podlo útočili na nás, dostali chuť nás totálne pokoriť. Keď zlomia Igora, nakoniec zlomia aj nás a to je cieľ. Chcú nás zničiť, lebo im smrdíme a zavadziame v ceste. Zlodejom, progresívcom, aj pani z paláca. Nastal čas, aby sme si uvedomili svoju silu. Je nás 53 a tú silu máme, nevzdávajme sa bez boja. Stál za nami, je čas sa postaviť za neho a našu dôstojnosť.“

Práve pre tú zle ukrytú vulgárnosť a pre ten odkaz, že sa stiahne mimo politiku (takto to medzi riadkami čítam), sa domnievam, že autorom onoho textu je samotný Matovič. A ešte jeden nezanedbateľný detail ma v tom utvrdzuje. Igor je v texte spomenutý šesť krát, Marek dva krát. Ostatní priezviskami. Spomeňme si, kto kolegov vlády, aj keď to vyznievalo neúprimne, oslovoval krstným menom. Marek, Richard, Veronika...najčastejšie som to počul od Matoviča.

Zdrojom citovaného textu je nasledovná exkluzívna správa z televízie TA3

