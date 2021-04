Sputnikiáda

Ak existuje niečo, čo sa môže rovno, obrazne povedané, hodiť do Dunaja, je to ruská vakcína Sputnik V. Pretože by to bolo neekologické, nič sa nikam hádzať nebude. Ani iniciátor a ani produkt jeho iniciatívy.

Bol to ale iniciátor latentného obstarania utajeného produktu s neznámym účinkom, ktorý na začiatku svojej rošády vo funkcii, obdobný sortiment z farmaceutického obstarávania štátom, odporučil do náruče veľtoku smerujúceho do Budapešti.

Nech už je účinnosť a kvalita Sputniku V akákoľvek (dnes nevieme a vedieť nikdy nebudeme), súčasný objem uskladnený na Slovensku je nám absolútne nanič. Hlavne za okolností keď nevieme, či vôbec patrí nám a tak isto nevieme, ako to bude s distribúciou v budúcnosti.

Pretože budúce použitie oných dvestotisíc dávok, ktoré sú stále v Šarišských Michaľanoch, je opätovne posunuté o minimálne tridsať dní. Ak šesťsto dávok z nich ubudlo pre zahmlenú a smiešnu snahu dodávateľa zistiť, čo sa vlastne skrýva v krabiciach ktoré zaslal a niečo sa už minulo na morčatá, vyvstáva otázka, čo s tým zbytkom.

Pretože sú len dve možnosti ako vakcínu použiť pred blížiacim sa koncom jej exspirácie. Ak Rusom bude naozaj trvať minimálne mesiac zisťovanie, exspirácia sa už bude, na prelome mája a júna, počítať na týždne. A vtedy budeme stáť pred kardinálnou otázkou. Či použiť polovicu terajších zásob na zaočkovanie prvou dávkou a ak si zbytok necháme na dávku druhú, či to v rámci jej exspirácie bude kóšer. Alebo či všetko bezpečne (?) minúť na prvú dávku a spoliehať sa na tak triviálne veci, aké sa pri obchodovaní po podpise zmluvy bežne spoliehame:

- pošle nám náš obchodný partner dohodnutý objem?

- pošle nám náš obchodný partner dohodnutý objem v dohodnutom termíne?

- pošle nám náš obchodný partner dohodnutý objem v dohodnutom termíne v dohodnutej kvalite, zložení, účinnosti?

Ak niekto pozná odpovede, určite nebude mať problém vyhrnúť si rukáv, odhaliť rameno a nechať sa zaočkovať Sputnikom V. Ak ale nepozná žiadnu z tých odpovedí, alebo si dokonca žiadne otázky nekladie a slepo verí konkrétnemu produktu, treba ďakovať za to, že na zodpovedných miestach predsa len sedia zodpovední ľudia a s látkou neznámeho pôvodu, účinku a zloženie narábať nepovolia.

Poslednou otázkou ohľadne Sputnika V na Slovensku potom bude, kto je vlastne jej majiteľom a na koho náklady Slovensko opustí. A čo nás táto sranda dokopy stála a kto to uhradí. Toť vsjo.