Buďte plodní a množte sa

Ani nie deň predtým, ako avizoval dnešným -násťročným plán podpory ich budúceho rodičovstva, dezorientoval ich a znechutil zasahovaním do všetkého. To dokáže iba Igor Matovič.

„V rozpočte chýbajú viac ako dve miliardy eur, ktoré by sme vedeli veľmi užitočne použiť a ktoré sa daria podvodníkom stále ukradnúť,“ vyhlásil Heger. Za takúto sumu by sa podľa Obyčajných dala postaviť jedna špičková nemocnica alebo obchvat Bratislavy.

Eduard Heger nebol ešte predsedom vlády, keď vyriekol tieto slová. Nebol ani ministrom financií. 23. mája 2019 bol opozičným poslancom za OĽaNO a spolu s Petrom Kremským na pôde parlamentu vyzývali prezidentku Finančnej správy Lenku Wittenbergerovú, aby na najbližšom rokovaní finančného výboru predniesla správu, ako chcú daniari s týmito podvodmi tohto roku (2019) bojovať.

Prešli odvtedy bezmála tri roky, nepribudla nám špičková nemocnica, ani obchvat Bratislavy. Nepribudlo nám nič a Finančná správa ešte v ten deň odmietla tvrdenia hnutia OĽaNO o tom, že by daňová medzera v percentuálnom vyjadrení narastala. Zhrnúť by sa to dalo asi tak, že v tej dobe sa podľa Obyčajných stále kradlo v súvislosti s dph veľmi veľa a podľa Smeru- SD omnoho menej. Aj by sa mohlo zdať, že takéto prekáračky veci pomôžu, už sa ale zvolebnievalo a vtedajšia koalícia popúšťala uzdu kontrole nad štátnymi financiami. Prísľuby budúcich benefitov v podobe dôchodkov, prídavkov, obedov, dovoleniek atď. dávali tušiť, že reči sa hovoria stále hlasnejšie a chlieb sa bude jesť tenšie natretý.

Odvtedy nám nepribudlo nič. Len výsledok osemročnej vlády Fica umocnený ročným pôsobením bezcitného amatéra v kresle premiéra. A aby toho nebolo málo, treba to dať do zátvorky a vynásobiť tým istým rokom trvania pandémie. Až potom budeme ako tak vidieť, aká budúcnosť nás čaká.

Raz si už Igor Matovič do ruky kalkulačku vzal. To bolo vtedy, ešte minulý rok myslím, keď potreboval vyvrátiť varovania analytikov a matematikov. Za obdobie niekoľkých týždňov až mesiacov z nich boli postupne múdrosráči, kuvici a napokon kuvici, čo naďalej kuvikajú a tancujú na hroboch, kým on bojuje za životy. Tie varovania a analýzy dát mimochodom upozorňovali, už pred mesiacmi, že na prelome apríla a mája môžeme obetí koronavírusu napočítať okolo dvanásťtisíc. Čo už, s kalkulačkou mu to nejde.

S kalkulačkou mu to fakt nejde. Inak by si možno ľahko prepočítal, že zvýšenie dph na 25 % sa dotkne všetkých, mladých rodičov nevynímajúc. Takto zvýšená daň ukrojí z každej stovky v čistom asi šestnásť eur (zabudnime na rôzne úrovne dane z pridanej hodnoty). Pracujúci rodičia dvoch detí, jedného mladšieho ako šesť rokov a jedného školáka, ktorí majú priemerný hrubý príjem 1100 eur, zarobia v čistom asi 843 eur a jeden z nich získa daňový bonus 70 eur. V čistom teda spolu majú 1756 eur. Aby mohli dostať na dve deti spolu o 300 eur vyššie prídavky, minú o 280 eur viac na dph. Približne, asi, odhadom. Opakujem, zabudnime na rôzne sadzby dph, stačí, že Matovič potrebuje od nás získať dve miliardy, aby nám ich dal. Krvavé to bude tak či onak. Krvavé to je už teraz. Spomenutí fixní manželia odvádzajú do štátneho rozpočtu na daniach a odvodoch teraz asi 1288 eur (odvod zamestnávateľa je krytý ich výkonom, ničím iným).

Takže si to zhrňme. OĽaNO, čo je v prvom rade Matovič, dlhodobo tvrdí, že štátny rozpočet sa tu bohapusto rozkráda. Čo je neprekvapivo pravda, lebo sme tu mali veličinu Fico celých osem rokov. OĽaNO, čo je stále v prvom rade Matovič, nemalo kedy počas pandemického roku naprávať hriechy a nedostatky rozpočtu, naopak, zdôvodniteľne aj nezdôvodniteľne straty rozpočtu enormne navýšilo. A napokon, OĽaNO, čo vždy bude v prvom rade Matovič, Prvého Mája príde s úžasným nápadom. Ľuďom zoberieme dve miliardy a ľuďom dáme tie dve miliardy a dobre bude.

Nuž nebude, takto sa to nerobí, do psej matere. Tínedžeri sa poľahky vyrovnajú s tým, že im bol zrušený nejaký termín, to preskáču bez následkov. Bez následkov ale neostane skúsenosť, že krajina v ktorej by si mali snáď založiť raz rodinu je vedená tak šlendriánsky a amatérsky. Krajina ktorá si z priemerného platu berie takmer polovicu, tú si nechá z časti rozkradnúť, zbytok prefláka (špičkové nemocnice, obchvaty, diaľnice) a aby to celé zachránila pre budúce generácie, bude im brať o poldruha stovky viac.

Títo konkrétny tínedžeri, dnešný šestnásť až sedemnásťroční študenti, z ktorých si OĽaNO, čo je vlastne Matovič, robí bláznov, sú ešte príliš mladí na to, aby teraz rozhodovali o svojej budúcnosti. Majú však akurátne ten vek, aby o rok či o dva, o tri prišli k urnám ako prvovoliči, rozhodli o budúcnosti Matoviča a potom sa porúčali zakladať nové generácie inam.